Champions League: ¿Cuándo se juega la vuelta de los playoffs?

La Champions League dio comienzo a la ida de los playoffs , y el encuentro más atractivo fue el de Real Madrid vs Manchester City . El equipo español demostró su superioridad en territorio inglés y dio un paso decisivo hacia los octavos de final. Cabe destacar que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti comenzó en desventaja ante el Manchester City .

Martes, 11 de febrero de 2025 Stade Brestois 0-3 Paris Saint-Germain Juventus 2-1 PSV Eindhoven Manchester City 2-3 Real Madrid Sporting de Lisboa 0-3 Borussia Dortmund



Miércoles, 12 de febrero de 2025 Brujas vs Atalanta Mónaco vs Benfica Celtic vs Bayern Múnich Feyenoord vs AC Milan



Partidos de Vuelta

Martes, 18 de febrero de 2025 Atalanta vs Brujas Benfica vs Mónaco Bayern Múnich vs Celtic AC Milan vs Feyenoord



Miércoles, 19 de febrero de 2025 Paris Saint-Germain vs Stade Brestois PSV Eindhoven vs Juventus Real Madrid vs Manchester City Borussia Dortmund vs Sporting de Lisboa



¿Cómo se juega la nueva Champions League?

Ocho conjuntos aseguraron su lugar en los octavos de final al quedar entre los mejores de la clasificación general. Obtuvieron su pase tras los ocho partidos disputados por cada uno de los 36 equipos que participan en la competencia continental.

El formato de la fase inicial era claro: los 36 equipos compiten en una clasificación global, disputando ocho partidos cada uno, cuatro en casa y los demás fuera. Las ocho escuadras con más puntos avanzan directamente a los octavos de final. Los equipos del noveno al vigésimo cuarto lugar se enfrentarán entre sí, y en un par de encuentros de ida y vuelta se determinarán los otros ocho clasificados para los octavos de final.

¿Qué equipos lograron la clasificación a los octavos de final de la Champions League 2025?

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atlético de Madrid

Bayer 04 Leverkusen

Lille Olympique Sporting Club

Aston Villa

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League y qué criterios se toman en cuenta?

Tras la conclusión de los partidos de ida (11-12 de febrero) y vuelta (18-19 de febrero de 2025), los 16 equipos clasificados deberán saber contra quién se enfrentarán en su siguiente encuentro. Debido al nuevo formato de la Champions League, cada conjunto que avanzó directamente tiene cuatro posibles rivales, que se reducirán a dos luego de la primera ronda de Playoffs.

El equipo que haya pasado de forma directa deberá esperar al sorteo de octavos de final para conocer a su oponente. Al haber solo dos alternativas, no existe un criterio específico, salvo que no podrán enfrentar a un equipo que no esté en su mismo grupo.

Brest o PSG vs Liverpool o Barcelona

Brujas o Atalanta vs Lille o Aston Villa

Manchester City o Real Madrid vs Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen

Juventus o PSV vs Arsenal o Inter

