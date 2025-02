Crisis en Vélez: es el peor inicio de un campeón en la historia del fútbol argentino

Vélez en caída libre.

La derrota 2 a 0 frente a Godoy Cruz refleja fielmente la crisis por la que pasa el equipo de Liniers. Aunque no sufrió grandes cambios en su plantel, sí ha cambiado su actitud en comparación con el campeón de hace solo dos meses. Aún no logra adaptarse a la propuesta de Sebastián Domínguez y no logra conectar con los hinchas, quienes tenían altas expectativas tras el gran rendimiento del año anterior.