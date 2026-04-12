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12 de abril de 2026 - 06:59
Copa Libertadores

Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores

Cruzeiro y U. Católica se enfrentan en el Mineirão. El duelo se jugará el miércoles 15 de abril desde las 19:00 (hora Argentina).

Cruzeiro vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El juego entre Cruzeiro y U. Católica se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 2 del grupo D de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Mineirão.

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Así llegan Cruzeiro y U. Católica

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro ganó por 1-0 el juego pasado ante Barcelona.

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

U. Católica cayó 1 a 2 ante Boca Juniors.

Ubicado detrás del líder del Grupo D, Cruzeiro luchará por llegar a la cima, mientras que U.Católica está último al no sumar puntos y deberá ganar para subir de puesto.


Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Cruzeiro y U. Católica, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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