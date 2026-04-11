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11 de abril de 2026 - 06:54
Copa Libertadores

Estudiantes vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores

La previa del choque de Estudiantes ante Cusco FC, a disputarse en el Tierra de Campeones el martes 14 de abril desde las 19:00 (hora Argentina).

Estudiantes vs Cusco FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Estudiantes recibirá a Cusco FC, en el marco de la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores, el próximo martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

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Así llegan Estudiantes y Cusco FC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Estudiantes sacó un empate por 1 en su visita a Independiente Medellín.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores

Cusco FC viene de perder contra Flamengo por 0 a 2.

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Copa Libertadores 2018, y el partido finalizó con un empate a 0.

Se miden dos equipos de bastante bajo rendimiento, por lo que encontrar una victoria es vital. Cusco FC es el colero del grupo, sin victorias ni unidades en su haber. El Pincha está penúltimo y suma 1 punto.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 3: vs Independiente Medellín: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Estudiantes y Cusco FC, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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