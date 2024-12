Daniel Juárez es nuevo jugador de Gimnasia de Jujuy

“¡Vamos con todo, Dani!” , postearon en las redes del club, tras confirmar la llegada del volante de último paso por Barracas Central pero que pertenece a Unión de Santa Fe, y que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico del equipo santafecino.

El futbolista de 23 años que realizó todas las divisiones inferiores en el Lobo, desde la escuelita de fútbol hasta la primera división, ahora regresa para jugar la próxima temporada de la Primera Nacional y la Copa Argentina.

La trayectoria de Daniel Juárez

Nacido en San Salvador de Jujuy el 30 de julio del 2001, juega como mediapunta o delantero. Hizo toda su etapa formativa en las divisiones inferiores de Gimnasia, y en marzo del 2019 tuvo su debut oficial en la Primera B Nacional siendo titular en la derrota de Gimnasia ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En el Lobo jugó 18 partidos y convirtió dos goles.

Daniel Juarez (1).jpg Daniel Juárez vuelve a Gimnasia de Jujuy (Archivo)

Pajarito, como se lo apoda por su padre, ex volante del Lobo de los años 90 y 2000, llegó al equipo de Santa Fe en el 2020. “Tenía todo arreglado con Talleres, me tenía que ir para allá y apareció Unión. Yo había tenido una charla con mi representante y cuando me dijo lo de Unión, le dije que le metiera para adelante”, dijo Juárez a su arribo.