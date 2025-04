Darío Benedetto fue internado: ¿Qué le pasó?

Desde su llegada a Paraguay, el ex atacante de Boca no ha logrado anotar su primer gol. Benedetto ha jugado 10 partidos y aún no ha conseguido marcar. No es el comienzo esperado para el argentino, quien es objeto de críticas por parte de los seguidores de Olimpia debido a sus oportunidades fallidas frente al arco.

La crítica a Darío Benedetto tras sus gestos ante Vélez

El arranque del primer semestre de 2025 resultó complicado para Olimpia. Solo consiguió un empate en la Copa Libertadores, y Martín Palermo dejó de ser el director técnico luego de ser derrotado 4-0 en casa por Vélez. Durante ese encuentro, Darío Benedetto tuvo una actuación muy negativa y, al ser sustituido, realizó gestos controversiales hacia la hinchada. Esto provocó que el Pipa se convirtiera en blanco de las críticas de los medios paraguayos.

“Pipa Benedetto suspendido mínimo tres partidos por irrespetuoso y cachafaz. Tres partidos es un mínimo, porque no hizo absolutamente nada hasta ahora y ¿quién se cree que es para hacer callar al público? Un público que conoce las Copas Libertadores que él no conoce por quedar como un meme en la final de Madrid. Entonces, ¿a quién vas a hacer callar, Pipa Benedetto?”, fue la referencia para los tres títulos que tiene el club paraguayo y la recordada caída de Boca frente a River en España.

Esto no terminó ahí, ya que el periodista Jorge "Chipi" Vera, de ABC Cardinal, siguió con su intervención: “Te pasás más afuera de la cancha que adentro. Es un irresponsable e irrespetuoso. No te digo rescisión de contrato porque no es motivo seguramente para rescindir y Olimpia no puede deber más plata de la que ya debe, pero vamos, ¿qué se cree Benedetto? Mínimo tres partidos afuera y jugá con el 9 que tenés en las formativas”.

Tras la frustrante actuación de Benedetto, quien falló múltiples oportunidades frente al Fortín, en Paraguay decidieron poner fin a su tolerancia: “No puede ser que no sufra un castigo de este acto que acaba de hacer en pleno Defensores del Chaco, haciéndole callar al público de Olimpia después de haberse equivocado todo el partido. Uno se puede equivocar, pero por lo menos bajá la cabeza y sé respetuoso. ¿Cree que es más grande que Olimpia? Está loco ese, es una vergüenza”.

Mientras tanto, urgió a la cúpula directiva de Olimpia a actuar: “Se tiene que hacer responsable y suspender al jugador porque si no la directiva será responsable de no suspender a un cachafaz. Que se ponga las pilas después de la suspensión y que haga todos los goles que todavía no hizo”. Desde su llegada al club franjeado, Benedetto ha jugado 9 de los 15 partidos disputados, sin marcar goles y con una expulsión.

Al final, Vera lanzó una fuerte crítica: “Esto no se puede dejar pasar así nomás. Esto no es ‘Pipa, Pipa, Pipa’. No, Pipa las pelotas. Pipa nada. Hoy fue muy irrespetuoso. Yo lo banco al jugador que tiene un mal partido, que se equivoca en todas. Puede pasar. El jugador es un ser humano. Pero de no sé cuántos partidos que jugó en el año, el tipo estuvo ausente en la mayoría y otra vez se hace ver irrespetuoso. ¿Quién se cree que es? Acá tiene que haber suspensión y después se tienen que replantear miles de cosas".