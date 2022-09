El técnico de Gimnasia de Jujuy aprovechó la conferencia para despejar algunos rumores de su posible salida del club. En principio, destacó que en ningún momento pensó esa idea y que "está muy bien". Sin embargo, expresó que el resultado ante Sacachispas le generó "dolor" porque no jugaron un buen partido en líneas generales.

"Era bueno volver al triunfo de local, pero no me puedo bajonear, estoy con más ganas que nunca y entre todos lo vamos a sacar al equipo adelante, no conozco otro camino", dijo.