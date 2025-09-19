Dep. Riestra derrotó 1-0 a Gimnasia

El partido por la fecha 9 del Clausura, terminó a favor del equipo local, que vencieron 1-0 a el Lobo en el estadio Guillermo Laza. Milton Céliz aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 8 del segundo tiempo.

EN VIVO: Racing Club se va al descanso con una victoria parcial 1-0 sobre Huracán

EN VIVO: Vélez gana por 1 a 0 a San Martín (SJ)

Después de una jugada individual sobre la izquierda, el volante se impuso en el arco rival y remató con una pelota que llegó al fondo del área.

Con un 64% de posesión durante el juego, Gimnasia buscó generar peligro pero no fue suficiente para llevarse la victoria.

El desempeño Milton Céliz lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Dep. Riestra metió 1 gol, efectuó 17 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Facundo Miño dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Dep. Riestra fue importante al quitar 3 balones y sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Riestra, Gustavo Benítez, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez en la línea defensiva; Milton Céliz, Pablo Monje y Alexander Díaz en el medio; y Antony Alonso y Jonathan Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Alejandro Orfila salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón en defensa; Mateo Seoane, Augusto Max y Bautista Merlini en la mitad de cancha; y Marcelo Torres y Jan Hurtado en la delantera.

Andrés Merlos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Guillermo Laza.

En la siguiente jornada los Malevos se enfrentará de visitante ante River Plate y el Lobo disputará el juego de local frente a Rosario Central.

Cambios en Dep. Riestra

68' 2T - Salió Antony Alonso por Jonatan Goitía

80' 2T - Salieron Jonathan Herrera por Gabriel Obredor, Alexander Díaz por Nicolás Benegas, Miguel Ángel Barbieri por Juan Cruz Randazzo y Renzo Giampaoli por Jeremías Merlo

86' 2T - Salió Milton Céliz por Angel Stringa

Amonestados en Dep. Riestra:

23' 1T Cristian Paz (Conducta antideportiva), 40' 1T Nicolás Sansotre (Conducta antideportiva) y 4' 2T Facundo Miño (Conducta antideportiva)

Cambios en Gimnasia

65' 2T - Salieron Mateo Seoane por Norberto Briasco y Juan Pintado por Manuel Panaro

75' 2T - Salieron Bautista Merlini por Leandro Mamut y Augusto Max por Facundo Di Biasi

Amonestados en Gimnasia:

51' 1T Bautista Merlini (Conducta antideportiva), 11' 2T Renzo Giampaoli (Insultar o desaprobar al árbitro), 19' 2T Juan Pintado (Conducta antideportiva) y 27' 2T Marcelo Torres (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7