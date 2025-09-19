viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 19:04
Liga Profesional

Dep. Riestra derrotó 1-0 a Gimnasia

Todo lo que dejó el duelo entre Dep. Riestra y Gimnasia: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)
Dep. Riestra derrotó 1-0 a Gimnasia
BsAs (DataFactory)

El partido por la fecha 9 del Clausura, terminó a favor del equipo local, que vencieron 1-0 a el Lobo en el estadio Guillermo Laza. Milton Céliz aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 8 del segundo tiempo.

Lee además
en vivo: velez gana por 1 a 0 a san martin (sj)

EN VIVO: Vélez gana por 1 a 0 a San Martín (SJ)
en vivo: racing club se va al descanso con una victoria parcial 1-0 sobre huracan

EN VIVO: Racing Club se va al descanso con una victoria parcial 1-0 sobre Huracán

Después de una jugada individual sobre la izquierda, el volante se impuso en el arco rival y remató con una pelota que llegó al fondo del área.

Con un 64% de posesión durante el juego, Gimnasia buscó generar peligro pero no fue suficiente para llevarse la victoria.

El desempeño Milton Céliz lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Dep. Riestra metió 1 gol, efectuó 17 pases correctos, recuperó 4 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Facundo Miño dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Dep. Riestra fue importante al quitar 3 balones y sacar 7 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Riestra, Gustavo Benítez, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Pedro Ramírez en la línea defensiva; Milton Céliz, Pablo Monje y Alexander Díaz en el medio; y Antony Alonso y Jonathan Herrera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Alejandro Orfila salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón en defensa; Mateo Seoane, Augusto Max y Bautista Merlini en la mitad de cancha; y Marcelo Torres y Jan Hurtado en la delantera.

Andrés Merlos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Guillermo Laza.

En la siguiente jornada los Malevos se enfrentará de visitante ante River Plate y el Lobo disputará el juego de local frente a Rosario Central.

Cambios en Dep. Riestra
  • 68' 2T - Salió Antony Alonso por Jonatan Goitía
  • 80' 2T - Salieron Jonathan Herrera por Gabriel Obredor, Alexander Díaz por Nicolás Benegas, Miguel Ángel Barbieri por Juan Cruz Randazzo y Renzo Giampaoli por Jeremías Merlo
  • 86' 2T - Salió Milton Céliz por Angel Stringa
Amonestados en Dep. Riestra:
  • 23' 1T Cristian Paz (Conducta antideportiva), 40' 1T Nicolás Sansotre (Conducta antideportiva) y 4' 2T Facundo Miño (Conducta antideportiva)

Cambios en Gimnasia
  • 65' 2T - Salieron Mateo Seoane por Norberto Briasco y Juan Pintado por Manuel Panaro
  • 75' 2T - Salieron Bautista Merlini por Leandro Mamut y Augusto Max por Facundo Di Biasi
Amonestados en Gimnasia:
  • 51' 1T Bautista Merlini (Conducta antideportiva), 11' 2T Renzo Giampaoli (Insultar o desaprobar al árbitro), 19' 2T Juan Pintado (Conducta antideportiva) y 27' 2T Marcelo Torres (Conducta antideportiva)

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Vélez gana por 1 a 0 a San Martín (SJ)

EN VIVO: Racing Club se va al descanso con una victoria parcial 1-0 sobre Huracán

Se enfrentan Godoy Cruz e Instituto por la fecha 9

Talleres se enfrentará a Rosario Central por la fecha 9

Unión e Independiente Riv. (M) se encuentran en la fecha 9

Lo que se lee ahora
Fixture de la selección argentina de vóley en el Mundial Filipinas 2025.
Deportes.

Así quedó el fixture del Mundial de Voley que se juega en Filipinas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Conducción especial. video
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

MartinaPereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy video
FNE 2025.

Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

El actor sorprendió a sus seguidores con un texto y una serie de fotografías que emocionaron a quienes conocen su historia.
Redes sociales.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez en redes: "No hay un día en el que no te extrañe"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel