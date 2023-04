Deportivo Parapetí representará a esa Liga en el certamen federal de la provincia, tras empatar sin goles ante Providencia y luego ganar por penales 3 a 1 en un final no apto para nerviosos, ya que el partido fue parejo y cambiante.

El primer tiempo fue del equipo perdedor, pero no tuvo precisión y el marcador quedó en blanco, más allá de las chances de gol que tuvieron. En los finales 45 minutos, Parapetí jugó mejor pero careció de profundidad y precisión para convertir.

Deportivo Parapetí será el rival de Gimnasia de Jujuy en la Copa Jujuy

En los tiros desde el punto del penal, Parapetí fue más efectivo y tuvo a la figura de la noche, la arquera Gisela Simón, quien atajó y convirtió cuando le toco patear, desatando la locura de las jugadoras y los hinchas que presenciaron el partido.

Luego del sorteo realizado ayer, se confirmó que el choque entre las Lobas y Parapetí, se jugará el jueves 27 de abril. El estadio sería La Tablada en San Salvador de Jujuy, aunque eso se confirmaría en los próximos días al igual que el cuerpo arbitral.

Los cruces

Este miércoles se hizo el sorteo de cuartos de final de la Copa Jujuy 2023 Energía Viva de fútbol masculino y femenino en la sede de la Liga del Ramal. La final se jugará el 25 de mayo y se repartirá el mismo monto de dinero tanto para el equipo ganador del masculino como el femenino.

En fútbol masculino el miércoles 19 jugarán Defensores de Yuto y Altos Hornos Zapla; el miércoles 26 La Mona 44 con Real Caspalá, el miércoles 3 de mayo Atlético El Carmen vs. Atlético San Pedro, y el miércoles 10 de mayo Atlético Talleres vs. Santa Catalina.

En el caso del fútbol femenino, jugarán el jueves 20 Monterrico San Vicente vs. San José de Barrios; el jueves 4 de mayo Defensores de Belgrano vs. Independencia de Humahuaca y el jueves 11 de mayo Sportivo Palermo vs. Herminio Arrieta de Libertador General San Martín.