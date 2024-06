El campeón del mundo que podría llegar a Boca Juniors

“Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”, dijo el futbolista en una nota con TyC Sports desde los Estados Unidos.

Almada es el gran deseo bostero desde hace ya un tiempo, incluso cuando todavía desparramaba rivales con la N°10 de Vélez en la espalda. En este sentido Boca hará un intento, aún sabiendo que no puede competir contra los millones que le ofrecen los gigantes del Viejo Continente (su valor de mercado en Tranfermarkt es de 27 millones de euros).

Y concluyó sobre el diálogo con Riquelme: “Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja”.

Refuerzo de jerarquía para Boca

Sumado a Edinson Cavani, llegó Gary Medel y ya se entrena pensando en la Copa Argentina. El chileno de 36 años podría jugar el miércoles en Mendoza ante Almirante Brown, no sólo por las bajas que Boca sufre en la faz defensiva; también, por la experiencia y categoría.

El defensor polifuncional fue compañero de Juan Román Riquelme y jugó 48 partidos vestido de azul y oro.