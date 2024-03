El fútbol argentino y la falta de credibilidad sin fin

El fútbol argentino no pasa por su mejor momento, más allá de ser el país campeón del mundo.

La última gran polémica con duros cruces entre los protagonistas, se dio en el choque entre Barracas e Independiente. Pero más allá del debate que reunió chicanas y acusaciones extrafutbolísticas, quizá sirva para comenzar con un cambio en el deporte de nuestro país que es vital.

Es que la imagen de Claudio Tapia como conductor de la Asociación del Fútbol Argentino no es buena. Acusado por favorecer a sus amigos, sus detractores subrayan que más allá de su apoyo a Scaloni que derivó en el título en Qatar, su gestión es cuestionable.

Una historia repetida

Pero este tipo de sospechas sobre las decisiones dirigenciales que favorecen a clubes amigos, no es nueva. En la época de Julio Grondona se sindicaba que Arsenal, sobre todo, e Independiente, sus dos amores, recibían beneficios.

Tras la muerte de quien fuera hombre fuerte de FIFA, los sucesores no duraron mucho en el sillón de calle Viamonte y casi no hubo tiempo para conocer si las simpatías por sus pares, podrían generar broncas en quienes no comulgaban con su conducción.

Y como es habitual en nuestro país, casi todos se quejan cuando son perjudicados, pero no cuando son beneficiados. Y la injusticia en la cancha o fuera de ella, se condena cuando la sufrimos en carne propia y no como método de proceder.

Por eso sería bueno que el fútbol argentino, en todas sus categorías, haga una revisión que se debe hace décadas, y ponga en marcha procesos y métodos que eviten que cualquier dirigente de turno haga y deshaga a gusto del consumidor.

Organismos de control serios, asociaciones que contengan y protejan a los árbitros con seriedad y sin favoritismos, premios para los que hagan las cosas bien y castigos para quienes no proceden como corresponde, lograrían transparentar una actividad que representa para el argentino mucho más que un divertimiento.

Lograrlo parece para muchos una quimera, pero en algún momento hay que comenzar. La pregunta es si la dirigencia en pleno tendrá la madurez necesaria para dejar las mezquindades de lado y hacer crecer a nuestra liga. Todavía hay tiempo.