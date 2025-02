El jujeño campeón con Estudiantes de La Plata que visitó a Carlos Bilardo

¿Quién es Sergio Gurrieri?

Nació el 12 de septiembre de 1959 en San Salvador de Jujuy. Sus actuaciones en el Merengue le valieron que en 1976 llegara a Estudiantes de La Plata con sólo 17 años. Empezó en juveniles y reserva y el 21 de noviembre de ese año, Carlos Salvador Bilardo lo hizo debutar en primera.

“La verdad fue todo muy rápido. Me tocó llegar con un Bilardo en su plenitud, con treinta y pico de años. No paraba un segundo, no era fácil seguirle el ritmo, pero por suerte me pude adaptar y compartimos momentos muy lindos. No se le pasaba un detalle. Aprendí mucho con él”, recordó años después.

Su paso por la Selección

El Chango, otro de los apodos con los que se lo conoce, fue convocado para jugar en la Selección Juvenil que disputó el torneo en Venezuela en 1977. En ese plantel estaba nada más y nada menos que Diego Maradona. “Era un chico un año menor que yo, pero fue una experiencia increíble”, dijo el jujeño, que recordó que ese plantel fue sparring del seleccionado que dirigió César Menotti y fue campeón en 1978.