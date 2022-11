Sergio Gurrieri en Estudiantes.jpg Sergio Gurrieri en Estudiantes

“La verdad fue todo muy rápido. Me tocó llegar con un Bilardo en su plenitud, con treinta y pico de años. No paraba un segundo, no era fácil seguirle el ritmo, pero por suerte me pude adaptar y compartimos momentos muy lindos. No se le pasaba un detalle. Aprendí mucho con él”, relató.

Su paso por la Selección

El Chango, otro de los apodos con los que se lo conoce, fue convocado para jugar en la Selección Juvenil que disputó el torneo en Venezuela en 1977. En ese plantel estaba nada más y nada menos que Diego Maradona. “ Era un chico un año menor que yo, pero fue una experiencia increíble”, dijo el jujeño, que recordó que ese plantel fue sparring del seleccionado que dirigió César Menotti y fue campeón en 1978.

Estudiantes, su casa

“Estudiantes me marcó la vida”, subrayó el veloz delantero, que con el Pincha jugó 238 partidos, en los que marcó 43 goles, integrando la lista de los principales goleadores del club en la historia de la Copa Libertadores, donde hizo seis goles. Fue campeón Metropolitano en 1982 y campeón Nacional en 1983.

Uno de sus grandes partidos fue por la Copa Libertadores, en un memorable 3 a 3 con Gremio de Brasil. “Una cancha que explotaba de gente, un apoyo increíble y con cosas muy raras que pasaron desde que salimos al campo”, recordó.

Estudiantes 3 Gremio 3 - una verdadera hazaña!! 1-3

“El árbitro amonestó a Trobbiani antes de empezar. Después lo expulsa a Marcelo y a Ponce y a los pocos minutos hago el gol y nos ponemos 1 a 0”, relató. “Nos empatan antes de terminar el primer tiempo y en el comienzo del segundo nos meten dos goles más, nos expulsan a Camino y a Teves”.

“Hago el segundo y no paraban de atacarnos. Buscaban golearnos y cerca del final llegó el empate de Miguel Russo. Fue una hazaña, aunque quedamos desarmados para el último partido. Esa Copa estuvo cerca”, recordó el jujeño.

Su vida hoy

Sergio Gurrieri, casado con Alejandra, padre de Mariano, Andrés y Emanuel y abuelo de un varón y una nena, coordinó los juveniles de Estudiantes, dirigió en el interior y trabajo en su barrio Berazategui, siempre en categorías formativas.

“Estuve coordinando hace un tiempo las juveniles de Estudiantes con Guillermo Trama, luego dirigí por el interior y hoy trabajo con juveniles de Berazategui, siempre tratando de formar, de volcar lo que me enseñaron”, conto meses atrás.

El delantero tuvo una carrera con pocos clubes. Jugó en instituciones del exterior como en el FC Zúrich de Suiza y el FC Winterthur, además de regresar para nuestro país y jugar en Lanús, donde se retiró en 1992, tras 16 años como profesional.