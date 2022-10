Recordaba hace algunos años atrás su paso por la provincia. “Unión me prestó a Gimnasia, que jugaba el torneo importante de la Liga, a estadio lleno” , contaba meses atrás Leopoldo Jacinto Luque en una entrevista para Interior Futbolero.

“El que salía campeón jugaba el Nacional. Normalmente clasificaban siempre los equipos de Tucumán, que eran fuertes”, relató Luque. “Jugamos una final con Zapla, que es un clásico. Son los equipos más grandes de Jujuy. Faltando 20 minutos estábamos perdiendo 2 a 0. Me escapé e hice un gol”, dijo con una sonrisa en su rostro.

Informe Especial: Leopoldo Jacinto Luque y su lazo con el Interior

“A los pocos minutos me queda otra jugada y hago otro gol. 2 a 2. Vamos a suplementario y en otra jugada hago otro golcito. Vuelta olímpica”, recordó el centrodelantero. “Al otro día en el diario salió el título: ´Por Palpalá pasó San Jacinto´. Me compré todos los diarios y me los llevé a Santa Fe para mostrárselo a los dirigentes de Unión”, indicó.

Trayectoria

Leopoldo Jacinto Luque nació el 3 de mayo de 1949 en Santa Fe. Se inició en las divisiones inferiores de Unión. Luego pasó por Sportivo Guadalupe, Gimnasia de Jujuy, Central Norte, Atenas, Rosario Central, retornó a Unión y, en 1975 llegó a River Plate, equipo donde se consagró como uno de sus ídolos. Allí jugó hasta 1980, luego, volvió de forma fugaz a Unión para después irse a Deportivo Tampico (México), Racing, Santos (Brasil), Boca Unidos de Corrientes, Chacarita y por último, Deportivo Maipú.

Tras retirarse en 1986, comenzó su carrera como director técnico y pasó por Unión, Central Córdoba de Santiago del Estero, Belgrano, Deportivo Maipú, Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia y Argentino de Mendoza.

La gloria del Mundial 78

La Selección Argentina dirigida por César Luis Menotti lo tuvo como jugador clave en la Copa del Mundo disputada en nuestro país. Marcó cuatro goles para el equipo albiceleste y fue el segundo goleador de esa formación detrás de Mario Kempes.

Le anotó a Hungría en el debut de Argentina, cuando la Albiceleste iba abajo en el marcador. También a Francia, con uno de los mejores goles argentinos en Mundiales, y luego cuatro a Perú para clasificar al equipo a la ansiada final ante Holanda.

Rumbo al Mundial Qatar 2022 Leopoldo Jacinto Luque en la Selección Argentina.jpg Rumbo al Mundial Qatar 2022 Leopoldo Jacinto Luque en la Selección Argentina

El martes 6 de junio, durante el partido con Francia que fue victoria 2 a 1, sufrió una luxación de su codo derecho, aunque la peor noticia llegaría después: su hermano Oscar Fernando de 24 años, que viajaba a Buenos Aires, perdió la vida en un accidente en la Ruta Panamericana, y no estuvo disponible ante Italia y Polonia.

Con el seleccionado jugó 45 partidos, convirtiendo 22 goles. Además, una gran cantidad de encuentros frente a combinados y clubes. En 1975 quedó como uno de los máximos goleadores de la Copa América al señalar cuatro conquistas, junto al colombiano José Ernesto Díaz.

Los goles de LEOPOLDO JACINTO LUQUE en el Mundial 1978

Dolor por su muerte

En medio de la pandemia por coronavirus, el exfutbolista tuvo los primeros síntomas de COVID-19 el 25 de diciembre de 2020, y cuatro días más tarde se lo diagnosticaron. Fue internado en la Clínica de Cuyo en Mendoza, Argentina.

En principio no tuvo complicaciones, pero el 4 de enero del 2021 se cuadro se complicó y comenzó a sufrir una neumonía bilateral, lo que derivó en su internación en terapia intensiva donde estuvo con asistencia respiratoria, muriendo horas después.

“Pulpo querido... la peleaste como toda tu vida. Tal vez ahora sea el momento de festejar el mundial con tu hermano, nosotros te disfrutamos mucho a nuestro lado. Te voy a extrañar... ojalá el mundo entienda lo que fuiste, sos y serás para el fútbol y como persona. Descansa, amigo“, escribió en un tuit José Valencia minutos después de la muerte de Luque.