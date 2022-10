La Selección con Ruggeri en Tilcara en 1986 (1).jpg La Selección con Ruggeri en Tilcara en 1986

“Ellos querían saber cómo vivía la gente en Tilcara. Les contamos de la Virgen del Abra de Punta Corral. Les dijimos que todos se encomiendan por los hijos, por una enfermedad, hacen una promesa y después la cumplen”, dijo Gordillo.

El jujeño relató que varios jugadores le comentaron que “si la virgen es tan milagrosa, vamos a pedir que nos dé una mano en el Mundial y vamos a venir a agradecerle”, relató Gordillo, al revelar la promesa “informal” que hicieron y que tanta polémica causó. “Ni ellos creían que iban a salir campeones”.

El trabajo con la Selección

En diciembre de 1985 el presidente del Club Puerto Nuevo de Tilcara, les confirmó que la Selección Argentina que disputaría el Mundial de México entre mayo y junio de 1986, vendría a Jujuy a prepararse con un entrenamiento en la altura.

Carlos Bilardo y 14 jugadores llegaron a Tilcara. “Vivimos una historia increíble cuando llegó la Selección”, recuerda Gordillo en su encuentro con TN, desde ese 6 de enero, cuando arribó la Selección, y por 12 días. “Todos los días practicábamos con ellos en la cancha nuestra: a las 10 de la mañana y a las 17, otro rato”.

“El doctor (Raúl) Madero les exigía un mayor esfuerzo. Luego les sacaban muestras de sangre, le tomaban la presión y otros estudios. Así fue todo el tiempo que estuvieron acá”, dijo y recordó que “la cancha no tenía césped: tierra, ripio y un poco de piedras. Ellos se adaptaron igual, no sentí quejas”.

El día que se puso la camiseta

“Los partidos se paraban mucho. Jugábamos 10 minutos y se detenía”, rememora Gordillo, y se emociona al recordar que hasta jugó unos minutos para la Selección, por molestias físicas en varios jugadores. “Bilardo repartía las camisetas y les faltaba un jugador. Yo estaba cerca de él y de repente me tiró la camiseta; me dijo que iba a jugar con ellos. Me recuerdo temblando”, manifestó.

“Esa camiseta con la que entrené me la regalaron, la tiene mi hijo mayor. Hoy sigo pensando que vivimos algo increíble. Que por ahí es mentira. Incluso acá con los muchachos nos pellizcamos para decir que hemos jugado con ellos”, dice.

David Gordillo entrenó con la Selección Argentina .jpg David Gordillo entrenó con la Selección Argentina

Gordillo destacó que hasta recibieron un reconcomiendo por esos días de trabajo. “La Asociación del Fútbol Argentino nos envió una réplica de la Copa del Mundo en agradecimiento a la ayuda de la Virgen y al pueblo de Tilcara”, expresó Gordillo.

“Nos sentimos partícipes de la obtención de la copa. Somos campeones del mundo. Hemos estado con ellos, con el equipo que seis meses después salió campeón. No nos quita nadie haber vivido todo eso”, dijo el jujeño tras más de 36 años de aquel acontecimiento.

El regreso a Tilcara

En marzo de 2018 un grupo de jugadores de aquel plantel que estuvo en Jujuy regresaron a Tilcara. José Luis Brown, Oscar Alfredo Garré, Nery Pumpido, Carlos Daniel Tapia, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea, Sergio Batista y Ricardo Giusti arribaron a la provincia.

Los Campeones de la Selección Argentina del 86 en Jujuy.jpg Los Campeones de la Selección Argentina del 86 en Jujuy

“Emociona el recibimiento de los jujeños", dijo Batista ese día, mientras Tapia reseñó que hicieron "un gran sacrificio para ser campeones del mundo, por eso volver hoy con la Copa del Mundo a Tilcara es una alegría". La llegada de los campeones del '86 se realiza en el marco de una campaña publicitaria.

Campeones del 86