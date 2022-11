Fútbol.. Mundial Qatar 2022: ex Gimnasia y la expulsión más rápida

Falta muy pocos días para el Mundial Qatar 2022 , y estadísticas arrojan datos reveladores, como que un ex jugador de Gimnasia de Jujuy fue el futbolista que más rápido fue expulsado de un encuentro de un Mundial.

La roja veloz

El 13 de junio de 1986 en el estadio Neza, de Nezahualcoyotl, por el tercer partido del grupo, jugaban la Escocia dirigida Alex Ferguson contra el Uruguay de Omar Borrás, selección que debía ganar para clasificar, o empatar y esperar otro resultado.

Jose Batista y la patada de expulsión.webp Hasta el Mundial Qatar 2022, José Batista tiene la expulsión más rapida

A los 56 segundos de juego, el uruguayo le dio una patada a la figura del equipo escocés, Gordon Strachan. El juez francés Joel Quiniou lo expulsó sin titubear. “Un récord difícil de igualar. Una cosa increíble. Fue una jugada desafortunada. La adrenalina del partido y del comienzo. Pero se equivocó más el árbitro que yo.”

“Cuando vi al escocés y surgió la oportunidad de llegar a la pelota antes que él, yo llegué primero, pero le hice palanca, bastante fuerte”, recordó, pero se preguntó: “¿Cómo te pueden expulsar a los 56 segundos? Está bien que me amoneste. Ya me condiciona el resto del partido, ¿no? Pero ser expulsado”.

Cuando Batista llegó al vestuario, el utilero le preguntó qué estaba haciendo ahí, y cuando le respondió que lo habían expulsado no lo podía creer. “¿Cómo te van a expulsar si no tocaron el himno todavía?” insistió el colaborador celeste.

EXPULSIÓN BATISTA MEXICO 1986 URUGUAY ESCOCIA SCOTLAND 86 MUNDIAL WORLD CUP SENT OFF

Por la expulsión contra Escocia, Batista se perdió ese partido correspondiente a octavos de final con Argentina. “Con la cantidad de patadas que se dan hoy me cuesta creer que me haya tocado a mí esa expulsión. Lamentablemente me tocó en un momento difícil, por suerte pude salir adelante, pero quedé marcado”, expresó.

Su paso por Jujuy

Tras meses de permanente conflicto con Deportivo Español, lo llamaron de Lobo dirigido por Pancho Ferraro, quien ya lo conocía. “Arranqué para Argentina y jugué tres años en Jujuy”, rememoró tiempo después el uruguayo. José Batista jugaba de lateral y disputó 47 partidos en Gimnasia entre 1996 y 1998 con un solo gol convertido.

José Batista y su paso por Gimnasia de Jujuy.jpg José Batista y su paso por Gimnasia de Jujuy