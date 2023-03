Cómo conocedor del tema, el jujeño tenía un dato que muchos no conocían que fue importante para conseguir los tickets.

“Yo hice una pre fila antes de las 2 de la tarde, que es cuando sale la fila oficial para poder comprarlas”, contó.

Con ansias, a las 8 de la mañana ya estaba conectado y pendiente a lo que iba sucediendo en el portal de Deportick que horas más tarde fue un caos.

https://twitter.com/AlejanGarzon/status/1636435153386872833 No puedo creer que voy a ir a ver al Campeón del Mundo encima en el mejor estadio de Argentina, la alegría es total. #EntradasArgentina #SeleccionArgentina pic.twitter.com/w1qLUN2FTT — Ale Garzón (@AlejanGarzon) March 16, 2023

Cómo fue todo el trámite

De casi 2 millones de personas que buscaban un lugar en el Mâs Monumental, Ale entró entre los primeros dos mil.

“ Arranqué en el puesto 1015, empezó a avanzar y de un momento para otro ya estaba habilitado para comprar. No lo podía creer”.

Confesó que "tenía mucha emoción pero al principio no me llegaba el mail, estaba medio desesperado porque te tiene que llegar la confirmación y el código y decía no puede ser”.

“Cuando llegó me emocione más y le conté a mis amigos que también les pude comprar”. Ale cuenta que va a ir con dos amigos curiosamente uno de ellos también jujeño.

ALEJANDRO GARZON - JUJEÑO - TJ.mp4

Claves de la compra

Entre el caos y la incertidumbre, muchos no sabían qué hacer en el momento de la espera.

“La clave está en no actualizar, cuando arrancas no tenes que tocar nada ya sea en el celular o la compu, por que corres el riesgo de que se salga todo”, detallaba Ale.

Claramente cuando estaba cerca del primer lugar, fue cuando más prestó atención ya que solo contaba con 10 minutos para hacer la compra.

El jujeño aclaró que los lugares “estaban todos disponibles cuando entré, pero es importante tener todo antes, la cuenta precargada, la ubicación que quería, todos los datos de la tarjeta a mano”, dando algunos tips para tener en cuenta a la hora de adquirir entradas de manera virtual.

El último dato importante que reveló fue sobre el internet. "Es mejor usar datos y no la red de WIFI, así carga más rapido".

“Todavía no caigo que voy a ir, nunca creí que iba a poder estar en los primeros puestos, pero nunca perdí la fe”, concluyó.