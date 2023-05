El Pulga Rodríguez volcó y esta en terapia intensiva

El último parte médico del Pulga Rodríguez indica que padece un cuadro de neumomediastino, como se denomina a la presencia de aire en el espacio medio de la caja torácica, entre las dos pleuras, la columna vertebral y el esternón. El jugador permanece bajo observación en terapia intensiva y no se descarta que sea operado. "En este momento no corre riesgos de vida, pero no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos", explicó Javier Valdecantos, Director del Hospital Padilla.

Valdecantos remarcó que trabajan con "conducta expectante" ya que es una condición que evoluciona "minuto a minuto". "Llegó alrededor de las 13, con politraumatismos. Fundamentalmente un traumatismo de cráneo y cara que, por ahora, no requiere intervención quirúrgica aunque seguramente lo requerirá a futuro para arreglar Lo mantenemos en observación porque tiene una cosa que se llama neumomediastino, que requiere una internación en terapia intensiva. Si bien está consciente, necesitamos controlarlo minuto a minuto", explicó el médico.

En cuanto a si corre riesgo de vida, Valdecantos aclaró que de momento no es así, aunque remarcó que es una situación que evoluciona constantemente y deben estar atentos: "Está en terapia intensiva. En este momento no corre riesgos de vida, per no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos. Es mejor mantener una conducta expectante en el trauma. Son sectores vitales, tenemos que estar atentos".