EN VIVO: Atlético Tucumán gana 1 a 0 a Gimnasia en el Monumental de Tucumán

El conjunto local abrió el marcador al minuto 12 con gol de Clever Ferreira y se impone momentáneamente a la visita por 1 a 0.

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Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Barracas Central. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

El árbitro Andrés Gariano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Atlético Tucumán hoy

El estratega Julio César Falcioni apostó por una formación 4-5-1 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Ignacio Galván en la zaga; Javier Domínguez, Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio; y Leandro Díaz como atacante.

Formación de Gimnasia hoy

Por su parte, el entrenador Fernando Zaniratto planteó un esquema táctico 4-5-1 con Máximo Cabrera en la portería; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Augusto Max, Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar y Manuel Panaro en el mediocampo; y Marcelo Torres en la delantera.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)