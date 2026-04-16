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16 de abril de 2026 - 23:07
Copa Libertadores

EN VIVO: Flamengo hace valer su localía y le gana 3-1 a Independiente Medellín

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Flamengo aprovecha bien la localía para aplastar a el Poderoso de la Montaña con un marcador 3-1. Los goles del triunfo parcial de los locales son de Lucas Paquetá (14' 1T), Bruno Henrique (45' 1T) y Giorgian De Arrascaeta (3' 2T).

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Las estadísticas del encuentro entre Flamengo y Independiente Medellín de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Flamengo (37%) VS Independiente Medellín (63%)
  • Tiros al arco: Flamengo (5) VS Independiente Medellín (0)
  • Fouls cometidos: Flamengo (3) VS Independiente Medellín (12)
  • Pases Correctos: Flamengo (351) VS Independiente Medellín (177)
  • Pases Incorrectos: Flamengo (45) VS Independiente Medellín (20)
  • Recuperaciones: Flamengo (12) VS Independiente Medellín (23)
  • Tarjetas Amarillas: Flamengo (0) VS Independiente Medellín (2)
  • Tiros Libres: Flamengo (3) VS Independiente Medellín (0)
Así llegan Flamengo y Independiente Medellín

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Flamengo ganó su último duelo ante Cusco FC por 2 a 0.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido jugado por Independiente Medellín acabó en empate por 1-1 ante Estudiantes..

Segundo en la tabla, Flamengo deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de El Poderoso de la Montaña, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. En tercer lugar, sumó 1 unidad.

Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Flamengo hoy

José Nunes Alves Sousa Jardim se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira y Ayrton Lucas como defensores; Evertton, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino como centrocampistas; y Bruno Henrique como delantero.

Formación de Independiente Medellín hoy

Por su parte, el entrenador Alejandro Restrepo dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Éder Chaux defendiendo el arco; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra como zagueros; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Yony González en el centro del campo; y con Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski como atacantes.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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