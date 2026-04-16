EN VIVO: Flamengo hace valer su localía y le gana 3-1 a Independiente Medellín

Flamengo aprovecha bien la localía para aplastar a el Poderoso de la Montaña con un marcador 3-1. Los goles del triunfo parcial de los locales son de Lucas Paquetá (14' 1T), Bruno Henrique (45' 1T) y Giorgian De Arrascaeta (3' 2T).

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El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

El anterior partido jugado por Independiente Medellín acabó en empate por 1-1 ante Estudiantes..

Segundo en la tabla, Flamengo deberá aprovechar el momento y sumar un triunfo para aspirar llegar a la punta. Por el lado de El Poderoso de la Montaña, la regularidad es uno de los deberes pendientes para no perder chances de avanzar de etapa. En tercer lugar, sumó 1 unidad.

Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Flamengo hoy

José Nunes Alves Sousa Jardim se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira y Ayrton Lucas como defensores; Evertton, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino como centrocampistas; y Bruno Henrique como delantero.

Formación de Independiente Medellín hoy

Por su parte, el entrenador Alejandro Restrepo dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Éder Chaux defendiendo el arco; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz, Frank Fabra como zagueros; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Yony González en el centro del campo; y con Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski como atacantes.

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FUENTE: BsAs (DataFactory)