EN VIVO: Independiente Riv. (M) derrota a Fluminense2 a 1 en el Maracanã

En el minuto 50, Indep.Mza.logró anotar el gol que lo lleva a la victoria ante Fluminense con un marcador 2-1. Fabrizio Sartori (36' 1T) y Alex Arce (5' 2T) son los autores del triunfo momentáneo del visitante.
Las estadísticas del encuentro entre Fluminense y Independiente Riv. (M) de la Copa Libertadores:
- Posesión: Fluminense (37%)
VS
Independiente Riv. (M) (63%)
- Tiros al arco: Fluminense (6)
VS
Independiente Riv. (M) (2)
- Fouls cometidos: Fluminense (7)
VS
Independiente Riv. (M) (7)
- Pases Correctos: Fluminense (321)
VS
Independiente Riv. (M) (145)
- Pases Incorrectos: Fluminense (57)
VS
Independiente Riv. (M) (48)
- Recuperaciones: Fluminense (6)
VS
Independiente Riv. (M) (6)
- Tarjetas Amarillas: Fluminense (0)
VS
Independiente Riv. (M) (2)
Así llegan Fluminense y Independiente Riv. (M)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
En su visita anterior, Fluminense empató por 0 con Dep. La Guaira.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores
Independiente Riv. (M) venció en casa a Bolívar por 1 a 0.
Indep.Mza. cuenta con 3 puntos, 1 y es el líder del Grupo C. Entretanto, Fluminense ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1.
El árbitro Jhon Ospina Londoño fue el encargado de supervisar el juego en el Maracanã.
Formación de Fluminense hoy
El entrenador Luis Zubeldía dispuso una formación 4-5-1 con Fábio defendiendo el arco; Samuel Xavier, Ignácio da Silva, Juan Freytes y Guilherme Arana como zagueros; Hércules, Mattheus Martinelli, Agustín Canobbio, Paulo Ganso y Jefferson Savarino en el centro del campo; con Rodrigo Castillo como atacantes.
Formación de Independiente Riv. (M) hoy
Por su parte, Alfredo Berti salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez como defensores; Matías Fernandez, Tomas Bottari, José Florentín y Sebastián Villa como centrocampistas; y Alex Arce y Fabrizio Sartori como delanteros.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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