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13 de abril de 2026 - 17:03
Liga Profesional

EN VIVO: Sarmiento y Gimnasia, sin ventajas en el comienzo: 0-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Sarmiento vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Sarmiento y Gimnasia del Apertura:

  • Tiros al arco: Sarmiento (1) VS Gimnasia (4)
  • Fouls cometidos: Sarmiento (6) VS Gimnasia (4)
  • Tarjetas Amarillas: Sarmiento (0) VS Gimnasia (1)
  • Tiros Libres: Sarmiento (0) VS Gimnasia (1)

La previa del encuentro entre Sarmiento y Gimnasia por Torneo Apertura 2026 :

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Así llegan Sarmiento y Gimnasia

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura

Sarmiento viene de vencer a Barracas Central con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de perder contra Huracán por 0 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 8.

El árbitro Álvaro Carranza fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Sarmiento hoy

El estratega Facundo Sava apostó por una formación 4-5-1 con Javier Burrai bajo los tres palos; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez en la zaga; Manuel García, Mauricio Martínez, Jhon Renteria, Carlos Villalba y Santiago Salle en el medio; y Junior Marabel como atacante.

Formación de Gimnasia hoy

Por su parte, el entrenador Ariel Pereyra planteó un esquema táctico 4-4-2 con Nelson Insfrán en la portería; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Ignacio Fernández, Augusto Max, Ignacio Miramón y Nicolás Barros Schelotto en el mediocampo; y Marcelo Torres y Agustín Auzmendi en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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