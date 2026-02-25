miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 21:13
Liga Profesional

EN VIVO: Estudiantes pasa a ganar 1-0 a Newell`s

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Newell`s vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura
BsAs (DataFactory)

En el minuto 51, Tiago Palacios definió para marcar el 1-0 parcial de el Pincha ante la Lepra en el Coloso del Parque.

Las estadísticas del encuentro entre Newell`s y Estudiantes del Apertura:

  • Tiros al arco: Newell`s (4) VS Estudiantes (5)
  • Fouls cometidos: Newell`s (10) VS Estudiantes (12)
  • Pases Correctos: Newell`s (0) VS Estudiantes (1)
  • Tarjetas Amarillas: Newell`s (2) VS Estudiantes (1)
  • Tiros Libres: Newell`s (4) VS Estudiantes (2)
Así llegan Newell`s y Estudiantes

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes llega con ventaja tras derrotar a Sarmiento con un marcador 1 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 1.

El juez elegido para dirigir el partido en el Coloso del Parque fue Nicolás Lamolina.

Formación de Newell`s hoy

El técnico Lucas Bernardi dispuso una formación 4-4-2 con Gabriel Arias bajo los tres palos; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo en la zaga; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña y Facundo Guch en la mitad de cancha; y Luciano Herrera y Walter Nuñez como delanteros.

Formación de Estudiantes hoy

Por su parte, Alexander Medina sale al ruedo con una estrategia 4-3-3, con el portero Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti en el muro defensivo; Tiago Palacios, Lucas Piovi y Mikel Amondarain en el centro del campo; y Brian Aguirre, Fabricio Pérez y Adolfo Gaich en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

