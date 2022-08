Fernando Alonso abandona Alpine y se junta con Aston Martin

image.png

Alonso competirá en su 20ma temporada en la F1. Logró conquistar sus títulos con Renault en 2005 y 2006. En un momento de su vida, puntualmente en 2019 y 2020, decidió tomarse dos años sabáticos para correr en otras categorías, incluidos eventos de la Indy 500.

"He presenciado la emoción del equipo de ingeniería y en toda la organización por la oportunidad de trabajar con Fernando", indicó el director de equipo de Aston Martin, Mike Krack.

En esta línea, puntualizó: "Sabemos que casi todo el mundo puede aprender de alguien con el calibre y la experiencia de Fernando. Confiamos en que inspirará a todo el mundo para subir de nivel".

Aston Martin, que tiene de otro piloto a Lance Stroll, hijo del propietario, Lawrence Stroll, se encuentra novena entre las diez escuderías del campeonato de constructores esta temporada. Alonso aseguró que conocía bien a Lance y Lawrence y que compartían la misma "ambición y pasión por el éxito" en la F1.

"Todos reconocemos que hay mucho que hacer para llegar a la cima, y que debemos dedicar toda nuestra energía en trabajar juntos para conseguir resultados", expresó Alonso.

Y recalcó: "La pasión y el deseo de competir que he presenciado me convencen para mantener mi disfrute y compromiso con este deporte. Pretendo ganar de nuevo en este deporte, y por tanto debo aprovechar las oportunidades que me parecen adecuadas".

Alpine logró mejorar en las últimas temporadas y ahora es cuarta en el campeonato de constructores. Alonso es 10mo en la clasificación de 20 pilotos. Se unió a Alpine en 2021 tras su receso de dos años.