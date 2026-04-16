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16 de abril de 2026 - 23:36
Copa Libertadores

Flamengo sentenció con goleada 4-1 a Independiente Medellín

Todo lo que dejó el duelo entre Flamengo y Independiente Medellín: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores
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Flamengo sentenció con goleada 4-1 a Independiente Medellín
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En la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores, Flamengo dominó el partido frente al Poderoso de la Montaña y lo venció por un claro 4 a 1 en el Maracanã. Los goles del partido para el local los anotaron Lucas Paquetá (14' 1T), Bruno Henrique (45' 1T), Giorgian De Arrascaeta (3' 2T) y Pedro (50' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Yony González (39' 1T).

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Lucas Paquetá se ganó los aplausos con su brillante definición a los 14 minutos del primer tiempo. Ayrton Lucas sirvió un centro y el volante pateó el balón al fondo de la red.

Independiente Medellín y Flamengo tuvieron chances de gol que terminaron impactando en el palo y Francisco Fydriszewski y Giorgian De Arrascaeta no pudieron festejar.

Lucas Paquetá tuvo una gran actuación. El volante de Flamengo anotó 1 gol, realizó 59 pases correctos y robó 2 balones.

También tuvo buen desempeño Giorgian De Arrascaeta. El volante de Flamengo anotó 1 gol, realizó 25 pases correctos, robó 2 balones y se animó a patear 4 veces.

El DT de Flamengo, José Nunes Alves Sousa Jardim, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Agustín Rossi en el arco; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira y Ayrton Lucas en la línea defensiva; Evertton, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino en el medio; y Bruno Henrique en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Alejandro Restrepo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Éder Chaux bajo los tres palos; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortiz y Frank Fabra en defensa; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Yony González en la mitad de cancha; y Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski en la delantera.

Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Flamengo enfrentará de visitante a Estudiantes, mientras que el Poderoso de la Montaña jugará de local frente a Cusco FC.

Con este resultado, Independiente Medellín llega a 1 punto después de 2 partidos jugados. En tanto Flamengo ya tiene 6 unidades y está en la cima de la tabla del Grupo A.

Cambios en Flamengo
  • 62' 2T - Salieron Samuel Lino por Luiz Araújo y Giorgian De Arrascaeta por Gonzalo Plata
  • 76' 2T - Salieron Lucas Paquetá por Pedro y Bruno Henrique por Nicolás De La Cruz
  • 82' 2T - Salió Jorge Carrascal por Wallace Yan
Amonestado en Flamengo:
  • 28' 2T Luiz Araújo (Conducta antideportiva)

Cambios en Independiente Medellín
  • 65' 2T - Salió Yony González por John Montaño
  • 67' 2T - Salieron Esneyder Mena por Hayen Palacios, Francisco Chaverra por Daniel Cataño y Baldomero Perlaza por Halam Loboa
  • 85' 2T - Salió Leyser Chaverra por Diego Moreno
Amonestados en Independiente Medellín:
  • 2' 2T Baldomero Perlaza (Conducta antideportiva), 24' 2T Leyser Chaverra (Conducta antideportiva) y 40' 2T Daniel Cataño (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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