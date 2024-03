Gimnasia de Jujuy con días y horarios confirmados para los próximos partidos

El equipo de Marcelo Vázquez viene de perder de local ante All Bosys 1 a 0 y necesita volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes de la zona. Hoy Gimnasia tiene 9 puntos, al igual que Quilmes, Arsenal, Estudiantes y el propio All Boys.

Ocupa la novena posición, a cuatro unidades del único líder San Martín de San Juan que llega a 13. Agropecuario y Alvarado están en el segundo lugar con 11 y luego San Martín de Tucumán con 10. El Lobo ganó tres partidos y perdió otros tres, convirtió cinco goles y recibió la misma cantidad.

Historial favorable al Lobo ante Tristán Suárez

Las estadísticas recientes marcan que tomando en cuenta las últimas cinco veces que se enfrentaron, el saldo para el equipo jujeño es favorable. Tristán Suárez logró una victoria, Gimnasia obtuvo tres y se registró un empate.

El último choque en Buenos Aires fue el 25 de septiembre del 2022 cuando igualaron en dos goles. El entonces equipo de Darío Franco convirtió a través de Leandro González y Lucas Chiozza, mientras el local convirtió con Brian Oyola y Bambrillo.

La última vez que se enfrentaron fue en septiembre del 2023 con victoria 2 a 1 para el equipo de Vázquez. Fue por la fecha 31 de la zona B. El local anoto por medio de Gonzalo Bergessio a los 10 minutos del segundo tiempo, y el Lobo lo dio vuelta con tantos de Diego Nakache a los 33 y Nicolás Miracco a los 48 del segundo tiempo de tiro libre.

