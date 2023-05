Sumando algunos halagos, contó que no conocía Jujuy, que es su primera vez acá y que “se sorprendió desde todos los puntos de vista, tanto la provincia como el club que la verdad se merece estar en primera división institucionalmente”, sostuvo el quien hoy viste la 10 de Gimnasia de Jujuy.

El aguante de la gente

Un jugador aguerrido, corredor y metedor, con goles y algunos de ellos muy importantes, se fue ganando el cariño de la gente y el hincha, por su actitud y entrega con esta camiseta.

“Creo que el equipo está encontrando su versión, cuando los resultados son positivos lo individual por ahí puede resaltar un poco más, no me considero el jugador a seguir dentro del equipo”, respondió Brandan agregando que “si me considero una persona que contagia, tira para adelante y general hay varios de esos que no están a la vista y en silencio lo trabajan, lo de liderar y contagiar”.

Sin embargo ratificó ese ida y vuelta con la gente: “bienvenido sea, obvio que el reconocimiento le hace bien personalmente al ego como para seguir generando confianza en uno mismo y seguir mejorando”, dijo.

La Primera Nacional del 2023

“Es difícil. Se lo puede explicar de mil maneras pero entenderlo es más difícil. Nosotros entendemos desde adentro la exigencia o el optimismo por las expectativas que generamos por eso también desean conseguir varios puntos consecutivos”, expresa.

Entrevista a Fernando Brandán, jugador del Lobo

Y explica por qué es una categoría difícil: “Hay rivales, es muy irregular, tenes equipos que están arriba y han perdido poco, y que pueden perder con cualquiera, y nosotros tenemos que ser lo más inteligentes posibles y llegar al objetivo que es pelear el ascenso”.

La falta de puntos de visitante

“Es una cuota pendiente que tenemos”, expresó en cuanto al hincha y para con el grupo en sí. “Para conseguir una victoria de visitante tenemos que seguir enfocándonos en lo positivo que hicimos en los próximos partidos de visitante”, agrega.

El próximo partido

"Tenemos la posibilidad en la palma de la mano que es el lunes de poder dar el puntapié inicial en esto", manifestó sobre la visita de Gimnasia con Atlanta.

"Creo que no hemos estado mejor de lo que estamos ahora, estamos en pleno crecimiento aunque sabemos que los tiempos a veces son cortos y uno desea que las victorias lleguen rápido pero es para inteligentes, es un torneo muy difícil que queda más de la mitad, tenemos que confiar en nosotros y en lo personal siento que hay buenas sensaciones".

Al hincha antes de despedirse, "esta a la vista lo incondicional que son con nosotros y sabe que es un jugador más de local y más que importante cuando vamos de visitante."