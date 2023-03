Gimnasia de Jujuy prueba jugadores en varias categorías

El miércoles 8 de marzo será el turno para los chicos nacidos en el año 2006, también en Río Blanco en el mismo horario. La semana de pruebas se completará el jueves 9, pero esta vez para los deportistas nacidos en el año 2007.

Prueba de jugadores en Gimnasia de Jujuy.jpeg Gimnasia de Jujuy prueba jugadores (Foto facebook Gimnasia)

Horas decisivas para el nuevo técnico

En reemplazante de Darío Franco podría confirmarse hoy, según anticipó el presidente de Gimnasia de Jujuy Juan Bracjcich. “Un técnico nos pidió que esperemos hasta hoy”, dijo Brajcich, pero no quiso dar el nombre del elegido.

Mario Gómez y Julio Cesar Falcioni son los nombres que más suenan para hacerse cargo del banco del Lobo. “La idea es no abrir más de una situación. Si hoy este técnico nos dice que no, avanzaremos con el segundo nombre”.

El titular del club del barrio Lujan, dijo que los candidatos son “técnicos de jerarquía”, pero admitió que es difícil que con el que se acuerde, llegue a dirigir el sábado ante Estudiantes, “pero si ya estará definido”, subrayó Juan Brajcich.

La salida de Franco

“A mí la decisión me duele mucho, porque yo defendí en minoría este proyecto y me hago cargo de esa responsabilidad, pero el cuerpo técnico no encontró la estrategia, ni la táctica ni los resultados”, dijo Brajcich sobre la decisión de cortar el proyecto Franco.

Para el dirigente, todas las condiciones están dadas para hacer una buena campaña. “Los resultados eran una parte importante en el proyecto futbolístico”, y dijo que el objetivo es “ser competitivos y estar en los primeros puestos”.