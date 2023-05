Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita

Mario Gómez tuvo una semana tranquila para probar variantes y eso se vio plasmado en los entrenamientos en el complejo Papel NOA. Si bien el técnico no confirmó a los titulares, se especula con el regreso en defensa de Guillermo Cosaro por Emiliano Endrizzi. Pero ese podría no ser el único cambio. El entrenador también piensa en alguna otra variante, como el ingreso del "Turbo" Rodríguez por Pablo Argañaraz. Por otro lado, Brandán viene con algunas molestias aunque en la semana completo los entrenamiento.

Lista de concentrados para visitar a Chacarita Juniors, mañana, desde las 17:35 horas, con el arbitraje de Pablo Giménez.#VamosLobo pic.twitter.com/f6zbbUWzZa — Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) May 5, 2023

Mientras que en Chacarita, Aníbal Biggeri todavía no ratificó el equipo que enfrentará el Lobo. El lateral derecho Juan Cruz González no jugó el último partido por una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo, pero lo esperarán hasta último momento. En caso que no esté disponible, el técnico dispondría que siga jugando Tobías Fernández. Una que ya está a disposición es el marcador central Enzo Lettieri luego de cumplir la fecha de sanción por su expulsión ante Riestra. Álvaro Cuello continúa con cuatro amarillas.

Gimnasia de Jujuy viajo ayer a Buenos Aires y ya se encuentra concentrado a la espera del partido. El árbitro designado es Pablo Giménez.