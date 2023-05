Fútbol.. Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta: formación, tv, horario

Este lunes desde las 20.35 horas, Gimnasia de Jujuy visitará a Atlanta por la fecha 15 de la Primera Nacional. La única duda en el once inicial se plantea en el lateral derecho debido a que Álvaro Cazula ya cumplió con la fecha de suspensión y podría regresar en caso de que el dt así lo requiera.

El árbitro del cruce clave para ambos que buscan no alejarse de las posiciones de clasificación en Reducido, será Jorge Broggi, y estará acompañado por los asistentes Juan Vázquez, Mariano Cichetto y como cuarto árbitro, Jonathan de Oto.

El historial entre el Lobo y el Bohemio, marca que jugaron tres veces en la Primera Nacional. Atlanta ganó una vez, mientras los otros dos partidos terminaron en empate. Fueron 1 a 1 en Jujuy y 0 a 0 en Capital federal, mientras la victoria del equipo de Buenos Aires fue 4 a 0 en Jujuy.

Posible formación de Gimnasia de Jujuy

Mario Gómez tiene una sola duda para armar el once inicial. La misma pasa por el lateral derecho y tiene que ver con un posible regreso de Alvaro Cazula al once titular después de cumplir con la fecha de suspensión, esto no está confirmado y todavía existe la duda debido a que el uruguayo Esteban González cumplió la fecha pasada, aportándole salida al equipo e incluso momentos de ataque, cuando se lo buscó.

De esta forma, los titulares de Gimnasia serían: Julio Chairini;Esteban Gonzálezo Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández Le Pors, Emiliano Endrizzi; Lucas Chiozza, Juan Pablo Córdoba, Francisco Maidana, Fernando Brandán; Abel Argañaraz y Juan Manuel Tévez.