Argentina salió campeón del Mundial femenino de hockey sobre patines

Una alegría demorada

Argentina recuperó la corona después de ocho años ya que la última vez había sido en Tourcoing, Francia, en 2014. Luego llegó dos veces a la final y en ambas perdió con las españolas, primero en China 2017 y luego en Barcelona 2019. En semifinales, Las Águilas habían goleado a Portugal por 5 a 1 y España se impuso por el mismo resultado a Italia.

Título y retiro

Adriana Gutiérrez jugó su último mundial, el décimo con Las Águilas, y lo hizo de la mejor manera. "Esto simboliza el sacrificio de años. Es un sueño hecho realidad. Un sueño que no se dio por suerte, sino que se dio por mucho trabajo. Hoy me despido de la Selección, no podría haber imaginado un mejor final", comentó.

También los hombres

Hoy irán por la corona los varones, que jugarán la final contra Portugal también en el Aldo Cantoni sanjuanino. En las semifinales, Argentina se impuso a Italia por 4 a 1 y el equipo luso dejó en el camino a Francia al vencerlo por 4 a 0.