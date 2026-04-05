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5 de abril de 2026 - 06:45
Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

Estudiantes se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el miércoles 8 de abril a las 21:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Alexis Herrera.

Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.

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Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.

Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 2: vs Flamengo: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 2: vs Cusco FC: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 3: vs Flamengo: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Cusco FC: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Flamengo: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Independiente Medellín: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Independiente Medellín y Estudiantes, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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