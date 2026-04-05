Independiente Medellín vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 8 de abril, Estudiantes visita a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores.
Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores
Independiente Medellín ganó el encuentro previo ante Juventud por 2-1.
Alexis Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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