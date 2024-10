Jujuy Básquet listo para su debut y la visita de un grande

Cada vez hay más chicos jugando al deportes en la provincia y bueno de eso se trata la gestión que hacemos que cada vez que más chicos le guste la pelota naranja y que en una de esas quién te dice que el día de mañana tengamos otro Pichi capa de en Jujuy, no? Cada vez hay más chicos jugando al deportes en la provincia y bueno de eso se trata la gestión que hacemos que cada vez que más chicos le guste la pelota naranja y que en una de esas quién te dice que el día de mañana tengamos otro Pichi capa de en Jujuy, no?

Héctor "Pichi" Campana en Jujuy

Asimismo se destacó la presencia de Héctor Pichi Campana, que llegó a la a la provincia, quien comentó "la verdad que muy contento de estar una vez más acá en Jujuy, me trae recuerdos de hace muchísimos años, cuando en el año '88, con la selección de Córdoba en este mismo estadio, logramos el campeonato argentino. Así que nada, agradecerle a la gente de Jujuy por esta invitación a la gente de la casa de Jujuy en Córdoba que tan gentilmente me han invitado y bueno, la verdad que la estoy pasando muy bien, disfrutando."

Hoy la verdad que es un encuentro muy lindo, me llena el alma muchas veces estar con los chicos, empezar a conocer muchos de ellos ni me han visto jugar, esta es la realidad, pero bueno, uno puede transmitir algunas cosas que yo utilicé en mi carrera deportiva y ojalá que le puedan servir a ellos, pero que lo más importante es que hagan actividad deportiva, que el deporte es una herramienta educativa muy importante.

"Yo siempre digo más allá de los logros que yo he tenido en mi carrera deportiva, a mí me formó como persona. Yo me crie en un ámbito saludable porque hacía deporte en un club, porque hubo dirigentes que se preocuparon porque un club tuviera en condiciones, porque para que los hijos, los chicos del barrio, tuvieran una actividad deportiva, y es lo que pasa en mucho y en cientos de lugares en nuestro país. Y ahí se forman ciudadanos de bien, y eso es para mí lo más importante."

En relación a la cancha que el vio en su época de jugador, "Pichi" Campana vio varios cambios de infraestructura, "el recuerdo de aquella cancha que creo que tenía un par de lugares como una fosa a los costados y estaba distribuido de otra forma este estadio, con esta remodelación importante que ha hecho la Federación gracias al apoyo del Gobierno hubo que a mí me parece fantástico que se invierta en infraestructura deportiva, por qué esta que lo disfrutan muchos chicos. Muchos chicos vienen a hacer actividad acá en un ambiente lindo, saludable. Ojalá tengamos muchísimas canchas como esta en todo el país, que va a permitir que muchos jóvenes se críen en espacios saludables y contenido."

Finalmente comentó como vio a los deportistas que no dudaron en pedirles fotografías a su corta edad tienen a un referente muy importante como lo es el "Pichi" Campa, "La verdad que los vi muy concentrados, me sorprendió porque muchos de ellos la mayoría no me ha visto jugar, pero estuvieron muy a atentos. Abrimos un ida y vuelta con preguntas y la verdad que siempre han sido muy ocurrentes. Así que la verdad que yo disfruto mucho, me llena de mucha energía positiva" y agregó que estará presente en el partido del domingo, "Me quedo hasta el domingo así que voy a venir a ver el partido".