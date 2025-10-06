Jujuy se ubicó entre las 10 mejores provincias en los Juegos Evita 2025

Este fin de semana finalizaron los Juegos Evita 2025 en Mar del Plata. Tras varios días de intensa competencia, la delegación jujeña tuvo una destacada actuación, haciendo historia y ubicándose en la sexta posición del medallero general. En total, obtuvo 22 medallas de oro.
Siguen la lista de provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Tucumán, Chaco, Neuquén, y Tierra del Fuego.
Jujuy hizo historia en los Juegos Evita 2025
Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, se mostró emocionado por el logro obtenido por los atletas jujeños y destacó la importancia de la implementación de los Juegos FORJA Jujuy como instancia previa de clasificación hacia los Juegos Evita 2025.
“Después de muchos meses de trabajo, pudimos armar y consolidar un seleccionado bien federal en la provincia y así viajar a Mar del Plata de la mejor manera. Los Juegos FORJA fueron clave en toda su dimensión: trabajamos con distintos atletas, llevando a jóvenes de Abra Pampa, Yavi y el Ramal. Fue un trabajo duro seleccionarlos”, explicó el funcionario, quien aseguró que “los FORJA llegaron para quedarse”.
Finalmente, Calvetti celebró lo realizado en los Juegos Evita: “Los chicos hicieron algo histórico. Haber puesto a Jujuy en el sexto lugar es histórico para nosotros. Me quedo con todos los otros valores, porque los chicos vivieron una experiencia increíble”.
Embed - LUIS CALVETTI- Sec. de Deportes - Jujuy hizo historia en los Juegos Evita 2025: quedó sexto
Medallero de deportes adaptado: Jujuy también entre los primeros 10
En deportes adaptados, Jujuy también logró conseguir una ubicación histórica, posicionándose en el octavo lugar con 16 medallas de oro, 2 de plata y un total de 3 de bronce. Así quedó el top 10:
medallero de deporte adaptado
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.