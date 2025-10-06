lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 09:13
Jujuy se ubicó entre las 10 mejores provincias en los Juegos Evita 2025

Finalizaron los Juegos Evita 2025 y Jujuy hizo historia ubicándose sexto en el medallero general. Mirá cómo quedó el listado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy en los Juegos Evita 2025

Jujuy en los Juegos Evita 2025

Este fin de semana finalizaron los Juegos Evita 2025 en Mar del Plata. Tras varios días de intensa competencia, la delegación jujeña tuvo una destacada actuación, haciendo historia y ubicándose en la sexta posición del medallero general. En total, obtuvo 22 medallas de oro.

Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita
Gran actuación.

Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita
Todas las medallas de Jujuy en los Juegos Evita
Alegría.

La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

Medallero general de los Juegos Evita 2025: Jujuy quedó en el sexto lugar

  1. Santa Fe: oro 46 - plata 32 - bronce 21
  2. CABA: oro 42 - plata 26 - bronce 16
  3. Córdoba: oro 41 - plata 21 - bronce 27
  4. Mendoza: oro 31 - plata 16 - bronce 20
  5. Misiones: oro 30 - plata 12 - bronce 15
  6. Jujuy: oro 22 - plata 7 - bronce 6
  7. Río Negro: oro 21 - plata 16 - bronce 18
  8. Corrientes: oro 20 - plata 17 - bronce 18
  9. Entre Ríos: oro 20 - plata 15 - bronce 22
  10. Salta: oro 19 - plata 21 - bronce 11

Siguen la lista de provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Tucumán, Chaco, Neuquén, y Tierra del Fuego.

Jujuy hizo historia en los Juegos Evita 2025

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, se mostró emocionado por el logro obtenido por los atletas jujeños y destacó la importancia de la implementación de los Juegos FORJA Jujuy como instancia previa de clasificación hacia los Juegos Evita 2025.

“Después de muchos meses de trabajo, pudimos armar y consolidar un seleccionado bien federal en la provincia y así viajar a Mar del Plata de la mejor manera. Los Juegos FORJA fueron clave en toda su dimensión: trabajamos con distintos atletas, llevando a jóvenes de Abra Pampa, Yavi y el Ramal. Fue un trabajo duro seleccionarlos”, explicó el funcionario, quien aseguró que “los FORJA llegaron para quedarse”.

Finalmente, Calvetti celebró lo realizado en los Juegos Evita: “Los chicos hicieron algo histórico. Haber puesto a Jujuy en el sexto lugar es histórico para nosotros. Me quedo con todos los otros valores, porque los chicos vivieron una experiencia increíble”.

Medallero de deportes adaptado: Jujuy también entre los primeros 10

En deportes adaptados, Jujuy también logró conseguir una ubicación histórica, posicionándose en el octavo lugar con 16 medallas de oro, 2 de plata y un total de 3 de bronce. Así quedó el top 10:

medallero de deporte adaptado

