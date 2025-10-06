Jujuy se ubicó entre las 10 mejores provincias en los Juegos Evita 2025

Este fin de semana finalizaron los Juegos Evita 2025 en Mar del Plata. Tras varios días de intensa competencia, la delegación jujeña tuvo una destacada actuación, haciendo historia y ubicándose en la sexta posición del medallero general. En total, obtuvo 22 medallas de oro.

Alegría. La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

Jujuy hizo historia en los Juegos Evita 2025

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, se mostró emocionado por el logro obtenido por los atletas jujeños y destacó la importancia de la implementación de los Juegos FORJA Jujuy como instancia previa de clasificación hacia los Juegos Evita 2025.

“Después de muchos meses de trabajo, pudimos armar y consolidar un seleccionado bien federal en la provincia y así viajar a Mar del Plata de la mejor manera. Los Juegos FORJA fueron clave en toda su dimensión: trabajamos con distintos atletas, llevando a jóvenes de Abra Pampa, Yavi y el Ramal. Fue un trabajo duro seleccionarlos”, explicó el funcionario, quien aseguró que “los FORJA llegaron para quedarse”.

Finalmente, Calvetti celebró lo realizado en los Juegos Evita: “Los chicos hicieron algo histórico. Haber puesto a Jujuy en el sexto lugar es histórico para nosotros. Me quedo con todos los otros valores, porque los chicos vivieron una experiencia increíble”.

Medallero de deportes adaptado: Jujuy también entre los primeros 10

En deportes adaptados, Jujuy también logró conseguir una ubicación histórica, posicionándose en el octavo lugar con 16 medallas de oro, 2 de plata y un total de 3 de bronce. Así quedó el top 10: