sábado 04 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 - 10:27
Gran actuación.

Jujuy sigue sumando medallas en los Juegos Evita

La delegación de Jujuy continúa su excelente desempeño en los Juegos Evita, celebrados en Mar del Plata, con destacadas actuaciones en karate, atletismo y deportes electrónicos.

Por  Agustín Weibel
La delegación jujeña continúa sumando medallas en los Juegos Evita, que se desarrollan en Mar del Plata. Este viernes, el equipo local brilló en karate con tres oros, lo que le permitió ganar la Copa Challenger, y en atletismo, Pablo González destacó al obtener dos nuevas medallas doradas. El certamen, que reúne a más de 8.000 jóvenes de todo el país, llegó a su penúltima jornada con grandes logros para Jujuy.

En una jornada de gran emoción y logros, la delegación de Jujuy continuó sumando preseas en los Juegos Evita , que se celebran en Mar del Plata. La provincia mantiene un lugar importante en el medallero, destacándose especialmente en karate, atletismo y deportes electrónicos.

El karate jujeño tuvo una destacada actuación este viernes, con tres medallas de oro conseguidas en las finales disputadas en el Skater Park. Julieta Siufi abrió la jornada con su victoria en la categoría 61 kilogramos, seguida por Athiel Audamas en la categoría 70 kilos, y cerró Lautaro Hinojosa con un oro en 63 kilos masculino. Este excelente rendimiento le permitió a la delegación jujeña hacerse con la Copa Challenger, otorgada a la provincia que más medallas doradas obtiene en el certamen.

En atletismo, otro jujeño brilló con fuerza: Pablo González, de la ciudad de Palpalá, sumó dos medallas doradas más en su cuenta, alcanzando un total de cinco preseas en esta edición de los Juegos Evita. González, que está participando en su última edición debido a su edad, cerró su participación con un saldo altamente positivo.

Por otro lado, los deportes electrónicos también fueron parte de la cosecha de oro para Jujuy. Román Calpanchay ganó la medalla dorada en la categoría Brawl Stars, imponiéndose con una diferencia de 48 puntos al segundo lugar, mientras que Bruno Puca también se destacó al obtener el oro en EA FC 25.

En deportes adaptados, los logros continuaron. Además de la destacada actuación de González, otros deportistas jujeños lograron medallas importantes. En taekwondo, Ciro Ramírez y Agostina Giménez se colgaron la medalla de plata en sus respectivas categorías, mientras que Selena Aparicio obtuvo el bronce, demostrando el alto nivel de los competidores jujeños.

El hockey también aportó medallas, con el equipo masculino sub-16 de La Esperanza obteniendo la medalla de bronce tras vencer a Santa Cruz en un partido decisivo. En femenino, el equipo finalizó en el sexto lugar.

La delegación jujeña sigue sumando logros en disciplinas como freestyle, rugby y básquet. En freestyle, Rulo logró la medalla de plata tras una ajustada final contra Salta, mientras que el equipo de rugby de Suri quedó en la cuarta posición, a un paso de la final. El básquet también obtuvo el cuarto puesto en la categoría de lanzamiento.

Con el cierre del certamen a la vista, el último gran reto para Jujuy será la pelea final de Santino Silvetti, quien clasificó para la gran final en boxeo luego de ganar su semifinal este viernes. El sábado a las 10 de la mañana se definirá si Jujuy logra sumar una medalla más en esta exitosa edición de los Juegos Evita.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
