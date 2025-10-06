Cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura

Con menos puntos, Boca líder de la zona A y River cuarto en la B.

La fecha 11 del Torneo Clausura continuó con una intensa disputa en todas las zonas. Este domingo, la actividad comenzó con un empate 1-1 entre Godoy Cruz e Independiente, correspondiente al Grupo B. Más tarde, Estudiantes y Barracas Central igualaron 1-1 en un encuentro cargado de polémica por la Zona A.

En el Interzonal, Talleres y Belgrano no se sacaron diferencias y finalizaron 0-0. Boca lidera la Zona A tras aplastar a Newell’s por 5-0. En el cierre del día, Rosario Central venció 2-1 a River en un partido de alta tensión, dejando al Millonario cuarto en la Zona B.

El sábado comenzó con la victoria de Gimnasia sobre Sarmiento por 1-0, mientras que San Martín de San Juan y Instituto empataron 0-0 más tarde. Posteriormente, Huracán superó a Banfield en el Ducó, y Atlético Tucumán derrotó 2-0 a Platense en su estadio. La jornada finalizó con Lanús imponiéndose 2-1 sobre San Lorenzo en La Fortaleza, quedando tercero en la Zona B.

La fecha arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Tigre y Defensa y Justicia. Por la noche, Unión cayó 2-0 frente a Aldosivi en Santa Fe, y Argentinos igualó sin goles contra Central Córdoba en su estadio. Los resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura Tigre 1 – Defensa y Justicia 1 (Zona A)

Uniónn 0 – Aldosivi 2 (Zona A)

Argentinos 0 – Central Córdoba 0 (Zona A)

Sarmiento 0 – Gimnasia 1 (Zona B)

San Martín de San Juan 0 - Instituto 0 (Zona B)

Huracán 1 - Banfield 0 (Zona A)

Atlético Tucumán 2 - Platense 0 (Zona B)

Lanús 2 - San Lorenzo 1 (Zona B)

Godoy Cruz 1 – Independiente 1 (Zona B)

Estudiantes 1– Barracas Central 1 (Zona A)

Talleres 0– Belgrano 0 (Interzonal)

Boca 5 – Newell’s 0 (Zona A)

Rosario Central 2 – River 1 (Zona B) Las posiciones del Clausura. Así termina la fecha 11 del Clausura Lunes 6 de octubre 19.00 Deportivo Riestra – Vélez (ESPN Premium, Zona B)

21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports, Zona A)

