lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 10:56
Fútbol argentino.

Cómo quedaron las posiciones del Torneo Clausura

Boca goleó y se consolidó en la cima de su zona, mientras que River cayó en Rosario. A continuación, los resultados y el panorama final de la jornada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Con menos puntos, Boca líder de la zona A y River cuarto en la B.



La fecha 11 del Torneo Clausura continuó con una intensa disputa en todas las zonas. Este domingo, la actividad comenzó con un empate 1-1 entre Godoy Cruz e Independiente, correspondiente al Grupo B. Más tarde, Estudiantes y Barracas Central igualaron 1-1 en un encuentro cargado de polémica por la Zona A.

Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.
Fútbol argentino.

Boca no podría contar con Leandro Paredes en los partidos claves de octubre: el motivo
rosario central logra remontada y gana 2-1 a river plate



En el Interzonal, Talleres y Belgrano no se sacaron diferencias y finalizaron 0-0. Boca lidera la Zona A tras aplastar a Newell’s por 5-0. En el cierre del día, Rosario Central venció 2-1 a River en un partido de alta tensión, dejando al Millonario cuarto en la Zona B.

El sábado comenzó con la victoria de Gimnasia sobre Sarmiento por 1-0, mientras que San Martín de San Juan y Instituto empataron 0-0 más tarde. Posteriormente, Huracán superó a Banfield en el Ducó, y Atlético Tucumán derrotó 2-0 a Platense en su estadio. La jornada finalizó con Lanús imponiéndose 2-1 sobre San Lorenzo en La Fortaleza, quedando tercero en la Zona B.

La fecha arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Tigre y Defensa y Justicia. Por la noche, Unión cayó 2-0 frente a Aldosivi en Santa Fe, y Argentinos igualó sin goles contra Central Córdoba en su estadio.

Los resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

  • Tigre 1 – Defensa y Justicia 1 (Zona A)
  • Uniónn 0 – Aldosivi 2 (Zona A)
  • Argentinos 0 – Central Córdoba 0 (Zona A)
  • Sarmiento 0 – Gimnasia 1 (Zona B)
  • San Martín de San Juan 0 - Instituto 0 (Zona B)
  • Huracán 1 - Banfield 0 (Zona A)
  • Atlético Tucumán 2 - Platense 0 (Zona B)
  • Lanús 2 - San Lorenzo 1 (Zona B)
  • Godoy Cruz 1 – Independiente 1 (Zona B)
  • Estudiantes 1– Barracas Central 1 (Zona A)
  • Talleres 0– Belgrano 0 (Interzonal)
  • Boca 5 – Newell’s 0 (Zona A)
  • Rosario Central 2 – River 1 (Zona B)
Las posiciones del Clausura.

Así termina la fecha 11 del Clausura

Lunes 6 de octubre

  • 19.00 Deportivo Riestra – Vélez (ESPN Premium, Zona B)
  • 21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports, Zona A)

