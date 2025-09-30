martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 09:27
Fútbol argentino.

Boca no podría contar con Leandro Paredes en los partidos claves de octubre: el motivo

El mediocampista argentino es una pieza clave para el equipo dirigido por Miguél Ángel Russo. Está casi todo dado para que no pueda estar frente a Barracas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.

Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.

Boca podría atravesar una instancia crucial del Clausura y de la clasificación anual sin contar con su referente más importante. Leandro Paredes fue citado por Lionel Scaloni para los compromisos amistosos de la Selección Argentina en octubre y quedaría al margen de dos choques determinantes.

A esto se suma que otros dos integrantes del plantel recibieron convocatorias de Chile, lo que también comprometería su presencia.

Boca podría afrontar un momento decisivo del Torneo Clausura y de la tabla anual sin su principal figura.

El volante central no solo resulta fundamental en el esquema del conjunto azul y oro, sino también en el proyecto de la Albiceleste. Bajo este escenario, el DT campeón del mundo lo incluyó en la lista provisional para los duelos programados el 10 de octubre frente a Venezuela en Miami y el 13 de octubre contra Puerto Rico en Chicago.

Si finalmente se oficializa su citación, Leandro Paredes quedará descartado para el encuentro del sábado 11 de octubre contra Barracas Central, un partido clave para las chances de Boca tanto en la disputa del Clausura como en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores mediante el acumulado de la temporada.

Más bajas posibles para Miguel Ángel Russo en Boca.

Más bajas posibles para Miguel Ángel Russo en Boca

La situación se complica aún más allá de Paredes. En Chile confirmaron que tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón fueron incluidos en la lista preliminar que elaboró el técnico Nicolás Córdova para los próximos amistosos de la Roja.

Si finalmente ambos son convocados, Miguel Ángel Russo deberá afrontar un tramo decisivo del torneo sin tres piezas habituales del once inicial, justo en un período donde se definen cuestiones importantes y en el que Boca necesita sumar para asegurar su pasaje a la próxima Copa Libertadores a través de la Tabla Anual.

Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.

Un momento crítico para Boca

El traspié frente a Defensa y Justicia hizo que Boca quedara, por ahora, fuera de la zona que otorga pasajes a la Copa Libertadores. La baja de Leandro Paredes —uno de los pocos con actuaciones destacadas y el principal organizador del juego— genera un panorama de dudas en un plantel que aún no logra estabilidad en el Clausura y que está obligado a mejorar de manera significativa si quiere encarar con mayores expectativas lo que viene.

El hockey regional llega a Jujuy (Foto de archivo: Seleccionado Sub 16)
Deportes.

Jujuy recibe el Regional de Hockey Sub 16 este fin de semana

Por  Ramiro Menacho

