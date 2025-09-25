jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 11:46
Fútbol.

Miguel Russo sigue internado y Úbeda volverá a dirigir al práctica de Boca

El técnico no participó del entrenamiento del miércoles y permanecerá internado en un centro médico hasta recibir la autorización para retomar sus actividades.

Por  Redacción de TodoJujuy
Miguel Russo continúa internado tras un chequeo médico y Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors.

Miguel Russo permanece internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con sus controles médicos, motivo por el cual se ausentó de la práctica de fútbol de Boca Juniors realizada este miércoles por la tarde en el predio de la Bombonera, y tampoco participará en la jornada de hoy.

El técnico había regresado a sus actividades el martes luego de ser evaluado el lunes por un cuadro de deshidratación, que se produjo tras el empate del Xeneize frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sin embargo, un nuevo chequeo médico lo obligó a mantenerse al margen del plantel. Durante su ausencia, la conducción del entrenamiento estará a cargo de sus asistentes principales, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Miguel Angel Russo con Juan Roman Riquelme durante el entrenamiento de Boca del martes.

Russo se mantiene internado y fuera de las prácticas

El periodista de ESPN, Diego Monroig, especializado en la cobertura diaria de Boca Juniors, informó que Russo tampoco participará de la práctica de este jueves en el predio del club. “Veremos si le dan el alta en las próximas horas. Quieren estabilizar y recuperar esos valores deseados para poder decirle que se vuelva a su domicilio. Mientras tanto, trabajarán para lo mejor para su salud. Realmente es una incertidumbre", indicó.

"No voy a marcarlo como una preocupación porque centran la preocupación en la salud de Russo. Si no llega a estar, el cuerpo técnico se hará cargo del partido. A la espera de lo que transcurra en las próximas horas y lo que defina su médico personal”, explicó Monroig respecto a la posibilidad de que el entrenador ocupe el banco de suplentes el próximo sábado en Florencia Varela, cuando Boca visite a Defensa y Justicia desde las 19 por la décima fecha del Torneo Clausura", agregó.

El inconveniente de salud que afectó a Russo se produjo el lunes por la mañana, durante un chequeo de rutina, cuando presentó un episodio de deshidratación que requirió atención médica inmediata. Infobae confirmó que el entrenador permaneció internado en la clínica Fleni, donde ya había sido controlado semanas antes por una infección urinaria.

Miguel Russo continúa internado tras un chequeo médico.

Seguimiento médico y expectativas sobre su alta

Tras el empate 1-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Russo se refirió a los rumores sobre su estado físico durante la conferencia de prensa: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”, aseguró.

A pesar de los inconvenientes de salud, Russo se mantuvo en el banco de suplentes durante el empate 2-2 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el pasado domingo, y no se perdió ningún partido oficial de Boca desde su regreso al club. Desde que retomó el cargo a mediados de año, estuvo al frente en todos los compromisos del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde el Xeneize se ubica cuarto en su zona y segundo en la tabla anual con 47 puntos.

El historial médico del entrenador también incluye un antecedente significativo: en 2017, mientras dirigía al Millonarios de Colombia, le detectaron cáncer de próstata. Durante ese período, combinó el tratamiento médico con la conducción del equipo, logrando al mismo tiempo la obtención del Torneo Finalización 2017, lo que reforzó su reputación de resiliencia y determinación.

El entrenador de 69 años se ausentó de la práctica de fútbol del miércoles en la Bombonera.

Reflexiones del entrenador y planificación deportiva

En una charla realizada en noviembre del año anterior, apenas asumió su cargo en San Lorenzo, el director técnico compartió: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.

“Cuando supe que tenía la enfermedad, confié en los médicos, en la gente que me ayuda, en los especialistas y gracias a Dios la llevé de la mejor manera. A parte siempre me dicen la verdad. ‘Mirá, te vamos a dar esta medicación que es nueva. A lo sumo se te puede caer un poco el pelo y después te crece, pero te provoca estos beneficios’, me explicaron y dije: ‘Listo, dale’. En un momento se me caía el pelo y parecía que me estaba muriendo y no era así”, según sus declaraciones.

El técnico también se explayó sobre la privacidad de las enfermedades: “La gente no puede ni debe conocer detalles porque son temas personales entre uno y el médico. El problema es que, con estas dolencias, se genera un drama innecesario y lo peor es que quienes atraviesan estas situaciones sufren más al ser observados de manera distinta o recibir un trato diferente. No hablo por mí, sino por lo que suele ocurrir en general”, comentó en esa misma entrevista.

Úbeda volverá a dirigir la práctica de Boca Juniors.

En el plano futbolístico, Úbeda decidió repetir la misma formación que empató con Central Córdoba para el próximo encuentro frente a Defensa y Justicia. Los posibles titulares del sábado serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Boca continúa en la cuarta posición del Grupo A con 14 puntos, tras registrar tres victorias, cinco empates y una derrota. El líder es Unión con 16 unidades, seguido de Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos con 15 puntos. De esta manera, el Xeneize se mantiene dentro de los puestos que clasifican a los playoffs del torneo local.

