Jujuy tendrá su primer certamen de acrobacia en tela: cuándo y dónde será

Este sábado 10 de octubre , Jujuy será escenario del primer Certamen de Acrobacia en Tela , una propuesta que reunirá a participantes de diferentes edades, principalmente niños y adolescentes. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Gimnasio AIZEN, ubicado en Ciudad de Nieva, de 9 a 13 horas.

La iniciativa busca impulsar el crecimiento de esta disciplina en la provincia y ofrecer un espacio donde los acróbatas puedan demostrar sus habilidades, en una jornada que combinará competencia, música, vestuario y expresión artística.

Abraham Jure , organizador del evento, explicó que se trata de una propuesta impulsada por las profesoras María Elisa Madrid y Carmela López , vinculadas a la actividad de acrobacia en tela, y que contará con el gimnasio AIZEN como sede. " Es el primer certamen de acrobacia en tela que tenemos en Jujuy. A nosotros también nos gusta mucho el arte, sobre todo el arte ligado con el deporte y con la actividad gimnástica", destacó Jure.

El organizador remarcó que el encuentro no estará destinado únicamente a quienes practican la disciplina, sino que también ofrecerá una propuesta atractiva para el público. "No solamente se convierte en un evento deportivo, sino que también va a ser un espectáculo para los espectadores , ligado con la música, el arte, vestuario, maquillaje y todas las cosas que usan los artistas", señaló.

Además, confirmó que habrá una instancia competitiva y expresó su intención de darle continuidad al encuentro. "Aspiramos a que sea un clásico, que sea un terreno fértil para el desarrollo de esta actividad de nuestros locales", sostuvo.

La gimnasia jujeña se prepara para competencias nacionales

Por otra parte, Jure, quien también integra la Federación Jujeña de Gimnasia, hizo referencia al reciente torneo provincial de gimnasia artística femenina desarrollado en Gorriti. Según explicó, fue una de las competencias más importantes del calendario local y funcionó como instancia selectiva para los torneos regionales y nacionales de los diferentes niveles federativos.

"Ha sido el torneo provincial más importante de la provincia en lo que se refiere a gimnasia artística femenina, que también ha sido selectivo de todos los niveles para los diferentes torneos nacionales y regionales federativos", indicó.

En ese contexto, señaló que actualmente trabajan en las inscripciones para las próximas competencias previstas en distintas localidades del país, entre ellas sedes de Tucumán, Buenos Aires y La Pampa. También mencionó la participación en dos torneos nacionales de gimnasia en trampolín que forman parte de la actividad federativa.