sábado 20 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025 - 09:37
Buenos Aires.

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

La Escuela de Fútbol de San Lorenzo de la Filial Jujuy, participó con éxito en el Mundial Amateur en Buenos Aires.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

La Escuela de Fútbol de San Lorenzo de Jujuy participó con gran éxito en la Copa Mundial Amateur que se disputó en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el predio de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro.

Con una delegación de más de 90 deportistas y equipos Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, los cuervos jujeños fueron protagonistas, logrando coronar a la Sub 15 como la ganadora de la Copa de Oro en un partido final para el recuerdo.

El equipo de jóvenes tuvo un fútbol de alto vuelo y se consagró como el mejor al derrotar en los penales a la Asociación Deportiva Country Canning, luego de igualar en el tiempo reglamentario, en un encuentro que se disputó en el estadio Pedro Bidegain.

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur
San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

Las otras categorías de San Lorenzo

Mientras que la categoría Sub 11 también tuvo un desempeño destacado, pero no pudo consagrarse como la mejor, pero se quedó con el subcampeonato al caer en la final de la Copa de Oro ante Huachipato de Chile por dos a cero, en un atractivo encuentro.

La categoría Sub 13 roja y la Sub 17, alcanzaron la instancia de semifinales en Copa de Plata, donde se despidieron de la competencia. Por último, la categoría Sub 13 azul, cayó en la instancia de semifinales de la Copa de Honor donde cerró su participación.

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur
San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

