La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

La Escuela de Fútbol de San Lorenzo de Jujuy participó con gran éxito en la Copa Mundial Amateur que se disputó en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el predio de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Almagro.

Con una delegación de más de 90 deportistas y equipos Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, los cuervos jujeños fueron protagonistas, logrando coronar a la Sub 15 como la ganadora de la Copa de Oro en un partido final para el recuerdo.

El equipo de jóvenes tuvo un fútbol de alto vuelo y se consagró como el mejor al derrotar en los penales a la Asociación Deportiva Country Canning, luego de igualar en el tiempo reglamentario, en un encuentro que se disputó en el estadio Pedro Bidegain.

San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur Las otras categorías de San Lorenzo Mientras que la categoría Sub 11 también tuvo un desempeño destacado, pero no pudo consagrarse como la mejor, pero se quedó con el subcampeonato al caer en la final de la Copa de Oro ante Huachipato de Chile por dos a cero, en un atractivo encuentro. La categoría Sub 13 roja y la Sub 17, alcanzaron la instancia de semifinales en Copa de Plata, donde se despidieron de la competencia. Por último, la categoría Sub 13 azul, cayó en la instancia de semifinales de la Copa de Honor donde cerró su participación. San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.