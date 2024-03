Liga Jujeña de Fútbol: el cambio que se llega para los partidos

También los delegados de los clubes definirán las categorías que disputarán el torneo de inferiores femenino. Adelantaron que analizarán la iniciativa de contar con cuatro categorías, lo que está atado a la situación de cada club.

La última reunión

En la reunión del lunes último presidida por Marcelo Sanchez, el Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol resolvió la modificación de categorías y la modalidad de disputa para la temporada 2024, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Liga Jujeña de Fútbol.jpg

Hubo dos mociones: una propuesta por el delegado de Deportivo El Cruce que abogaba por mantener la disputa de los encuentros tanto de la primera división masculina como femenina en el mismo día y lugar, y crear las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19, con el objetivo de brindar mayor contención a las jóvenes futbolistas.

Por otra, presentada por el delegado de Deportivo Luján, proponía retroceder a la modalidad del torneo anterior, separando los encuentros de la rama femenina de los masculinos y manteniendo las divisiones inferiores y la reserva.

Por la moción de El Cruce, votaron a favor Gimnasia, General Lavalle, Sportivo Palermo, Deportivo El Cruce, La Viña, Universitario, Fundación Zapatón y Deportivo Alberdi, mientras que por la de Luján, lo hicieron Altos Hornos Zapla, Atlético Gorriti, General Belgrano, Atlético Cuyaya, Deportivo Luján, Los Perales, Deportivo Comercio y Malvinas.

Ante la paridad en la votación, la decisión final fue tomada por la presidencia. Marcelo Sánchez argumentó a favor de la continuación del formato que incluye la disputa de los partidos masculinos y femeninos en el mismo día y lugar, destacando el avance y reconocimiento que esto representa para el fútbol femenino, así como la importancia de las categorías juveniles recientemente creadas en la rama masculina.

De esta manera, se decidió mantener la modalidad de disputa en la primera división masculina y femenina en los mismos escenarios, así como la creación de categorías juveniles únicamente en la rama masculina y eliminación de la Reserva.