Lionel Scaloni elegido como el mejor entrenador del mundo

Francia, en segundo lugar

El DT Francés, sub campeón del mundo Didier Deschamps, quedó segundo con 45 puntos y seguido por Walid Regragui el entrenador marroquí que hizo historia en Qatar, siendo el primer africano en subirse al podio en este galardón consiguiendo 30 puntos.

Otro homenaje a Scaloni

Mallorca, la ciudad adoptiva de Scaloni no se olvidó de elogiarlo y en el partido con Valladolid el argentino recibió una emocionante ovación.

¡LLUVIA DE APLAUSOS PARA SCALONI EN MALLORCA! Espectacular homenaje para el entrenador campeón del mundo.



El DT campeón recibió de manos del presidente del club español, Andy Kolhberg, y el CEO de Negocio, Alfonso Díaz, una camiseta enmarcada con su nombre y el número 5.

Actualmente Scaloni se encuentra residiendo en Mallorca junto a su familia, fue saludado por los protagonistas, los entrenadores y el resto de las autoridades que aprovecharon para felicitarlo.

"A mí me gustaría que me recuerden como un buen tipo. Yo soy un convencido que, al final, sis so buen tipo, el que jugó al fútbol muchos años es muy difícil que no entienda de esto", expresó el argentino.

Los números de Scaloni como técnico de la Selección

Un técnico que en sus principios no tuvo mucho apoyo, logró lo que nadie había logrado antes: ganar todos los trofeos posibles de selecciones. Obtuvo la Copa América, la Finalíssima y Copa del Mundo, todo eso en 18 meses.

También venció a todos los equipos que integran la CONMEBOL, le ganó a 4 selecciones campeonas del mundo y en Qatar, superó en la final al campeón del mundo y en semifinales al subcampeón del mundo.

Jugó 57 partidos, logrando 39 victorias, 13 empates y solo 5 derrotas, con 80 diferencia de goles. Fue campeón ante Brasil, Italia y Francia.