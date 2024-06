Los Pumas 7 juegan hoy la final frente a Francia

Desde las 7:45 am (hora de Argentina) Los Pumas tenían enfrente nada menos que a los All Blacks , con todo lo que eso representaba. Con un historial más que negativo en el circuito ya que de 99 partidos jugados Los Pumas 7s solo habían podido vencerlos en 16 y conseguir además una igualdad. Los restantes 82 habían sido derrotas. Pero de los últimos cinco partidos Los Pumas se habían quedado con tres e incluso en el último choque en Singapur de esta año habían obtenido su máxima goleada ante los hombres de negro por 33 a 5.

Hoy Los Pumas nos despertaron con una gran victoria frente a los temidos All Blacks y pasaron con altura a la gran final del Circuito Mundial de Rugby Seven de Madrid que se jugará hoy domingo desde las 15.26, hora argentina.

image.png

Los Pumas 7's vencieron a por 21 a 14 Nueva Zelanda y jugarán la final en Madrid

El seleccionado argentino venía de quedarse con el Grupo A tras vencer por 14-5 ante Australia, 26-12 a Francia y 31-5 sobre Gran Bretaña. El fixture con todos los resultados y el minuto a minuto, en Scrum.

Los All Blacks 7’s empezaron mejor el encuentro y tras una salvada de Santiago Mare, Joe Webber adelantó a los maoríes. Pero el seleccionado nacional logró igualar las acciones con Matteo Graziano, quien ingresó por Luciano González Rizzoni. Mientras que Joaquín Pellandini metió la conversión. Ya sobre el final de la primera etapa Moses Leo adelantó a los neozelandeses, pero en la última jugada Graziano marcó su doblete para ir 14-14 al descanso.

En la segunda etapa se vio lo mejor. Primero una impresionante corrida de Isgró con la recuperación de una pelota clave en el inicio y luego con el corazón del equipo para dejarlo todo y las conexiones de siempre para doblegar a un Nueva Zelanda que no los dejó jugar nunca en libertad, ensuciando el juego y desde lo físico buscando superar a Los Pumas.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron más, lograron romper la defensa rival con un hat-trick de Graziano y la conversión de Pellandini. Luego, en los minutos finales estuvo firme en defensa y, el mejor jugador del mundo, Rodrigo Isgró pescó una pelota clave para sellar el pase a la final.

La formación de Los Pumas 7’s: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 11- Luciano González Rizzoni, 14- Joaquín Pellandini, 12- Santiago Mare, 10- Tobías Wade, 1- Rodrigo Isgró.

Suplentes: 2- Santiago Vera Feld, 4- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga 8- Gastón Revol, 22- Tomás Elizalde.

La Argentina no para de sorprendernos. Sigue marcando el termómetro del rugby mundial en el seven y dio otro gran paso. Queda la final, pero que más se le puede pedir a este grupo que no paran de jugar, gustar y ganar.

Hoy el celeste y blanco otra vez en lo alto de la mano de Los Pumas 7´s esperando a Francia.

Horario de los partidos de la final

Pasadas las dos semifinales, en las que Los Pumas 7's derrotaron a Nueva Zelanda por 21-14 y Francia hizo lo propio ante Fiji por el mismo marcador, se jugarán el partido por el tercer puesto y la final este 2 de junio. Los oceánicos se cruzarán en pos de subirse al tercer escalón del podio a partir de las 14.18, mientras que la gran final entre argentinos y galos se jugará desde las 15.26. Toda la acción se podrá ver por Fox Sports y Star +.