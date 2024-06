Los Pumas no pudieron ante Les Bleus siendo segundos Seven de Madrid; ahora buscarán la medalla dorada en los Juegos Olímpicos.

Rugby.. Los Pumas perdieron la final contra Francia en el Seven de Madrid

En estos días pusieron toda la garra; y si bien tuvieron un gran arranque en esta final; los Pumas 7s perdieron 19-5 ante Francia en Madrid y no pudieron coronar su brillante temporada.

Los Pumas 7’s cayeron en la final

Los primeros cinco minutos del partido fueron de ida y vuelta; con pérdidas de un lado y del otro. Francia se mostró incisivo y llegó apoyar un try de la mano de Barraqué sobre el costado izquierdo del campo galo, pero fue anulado tras la revisión del TMO. Pero fue Luciano González quien pudo abrir el marcador con un try que se generó tras una corrida de derecha izquierda. Hasta allí, 5-0 para Argentina, porque Mare no logró la conversión.

Ahora bien, desde entonces todo cambió. Argentina ganó la salida, pero apostó por una corrida al fondo con una patada de Rodrigo Isgró, perdió la pelota y ya con el tiempo cumplido sufrió un try con conversión de contraataque. Y en el segundo tiempo, con el 7-5 para los franceses, Los Pumas 7's fueron en busca de la gloria.

Con más ganas que piernas, probó variantes tácticas aunque sin éxito. Es que Francia estuvo muy rápido para aplicar las pescas y salir con velocidad hacia el ingoal. Y en el afán por cortar un ataque, Isgró, quien había sido decisivo en otros encuentros, cometió un error, recibió la amarilla y esa diferencia de 7 vs 6 en la cancha fue decisiva.

Los Pumas necesitaban encontrar la llave para destrabar el partido. Sin embargo, a falta de un minuto y medio para el cierre cayó otro try de Francia, en las manos de Riva, que resultó el golpe definitivo, más allá del descuento de Agustín Fraga. Justo antes del cierre, se produjo una escaramuza entre ambos equipos con los ánimos calientes, y que derivó en la expulsión de Isgró.

Al final, ya con el resultado liquidado, Francia parecía que iba a festejar, pero un jugador se cortó por la suya, trató de marcar otro try y el gesto no gustó. De hecho, todo terminó un tanto alborotado por lo que fueron rápidamente separados para evitar que la pelea terminara en mayores.

Final de Los Pumas 7's frente a Francia Final de Los Pumas 7's frente a Francia Pueyrredón y Mare frenan a Barraque's. (AFP)

El proceso de los Pumas 7’s

En este proceso que concluyó con sabor a poco viene de un largo proceso de trabajo y empeño porque los puestos finales de los Pumas 7s en cada temporada son elocuentes.

Terminaron novenos en el 2017,

Séptimos en el 2018,

Novenos en el 2019

Novenos en el 2020

Cuartos en el 2022

En 2023 fueron escoltas de Nueva Zelanda

En 2024 primeros en todo.

En los últimos años, algunos se fueron consolidando como figuras mundiales. Marcos Moneta es la máxima expresión de estrella a nivel internacional y las cámaras de World Rugby lo enfocan todos los partidos, mientras se recupera de una lesión y comenta para la cadena ESPN. Rodrigo Isgró, Luciano González y Matías Osadczuk son los otros a los que se le puede atribuir el rótulo de jugadores de clase mundial.

¿Cómo sigue el camino del equipo argentino?

Después de este partido que los puso en el segundo puesto del Seven de Madrid, Los Pumas 7's, tendrán un pequeño descanso, y ya pondrán la cabeza en la última parada de la temporada. Y será la más esperada e importante, dado que se tratará de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recordemos que en Tokio 2021, el seleccionado se quedó con el bronce, por lo que teniendo esto como recuerdo, más la gran carrera en este año muchos barajan la chance de soñar con un lugar más alto del podio.