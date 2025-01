Luciano Benavides ganó otra vez en motos y pelea por el podio en el Rally Dakar

Al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar el podio, respondió: “Totalmente. Nunca me sentí tan bien arriba de la moto. De hecho, en la posición en la que estoy (en la clasificación general), no refleja lo bien que me siento. Lástima esa primera semana por cómo se han dado las cosas” , añadió el campeón mundial de Rally Raid en 2023, el primer argentino en lograrlo. Es importante señalar que, aunque ganó la quinta etapa el jueves, luego terminó segundo debido a que le devolvieron tiempos a Van Beveren por ayudar a otro competidor.

Luciano se encuentra a solo nueve segundos de Van Beveren, a quien le recortó dos minutos hoy, quedando a tres parciales de terminar la competencia. Mientras tanto, el australiano Daniel Sanders (KTM) ocupó el tercer lugar y se afianzó en la cima de la clasificación general. En otra nota, el neuquino Santiago Rostan (KTM) finalizó en el puesto 43º y se sitúa 38º en la clasificación general. La jornada de motos también estuvo marcada por el impresionante accidente del español Tosha Schareina (Honda), quien, a pesar del impacto, logró levantarse y continuar en la competencia.

Una competencia pareja

La competencia en la categoría de autos es sumamente reñida, con Nasser Al Attiyah destacándose al conseguir la victoria con su Dacia. El "Príncipe" se encuentra luchando desde el cuarto lugar de la clasificación general, la cual ahora lidera el piloto local Yazeed Al Rajhi (Toyota), quien aprovechó la caída al undécimo puesto de Henk Lategan (Toyota), el sudafricano que hasta ayer dominaba la tabla. El sueco Mattias Ekström (Ford) también se ha sumado a la disputa, ubicándose en el tercer puesto. Por su parte, el mendocino Juan Cruz Yacopini terminó en el 17º lugar y mantiene la séptima posición en la clasificación general.

El matrimonio originario de Córdoba, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, finalizaron en el cuarto puesto de la categoría Challenger, pero se mantienen al frente de la clasificación general con su Taurus del equipo BRR. En tanto, el vencedor del día fue otro piloto argentino, David Zille, junto a Sebastián Cesana (Taurus), quienes ocupan la posición 26º en la clasificación general debido a los inconvenientes mecánicos que enfrentaron la semana pasada. Por su parte, el navegante argentino Bruno Jacomy, en colaboración con el qatarí Khalifa Al Attiya (Taurus), logró el tercer lugar y se encuentran en el puesto 14º de la clasificación global.

En la categoría Side by Side, el chileno Francisco “Chaleco” López (Can Am) se impuso, mientras que el estadounidense Brock Heger (Polaris) logró el segundo puesto y se mantiene como líder tras once días de competencia (incluyendo el prólogo y la etapa de 48 Horas).

En lo que respecta a los camiones, el checo Ales Loprais (Iveco) se destacó como el más veloz, mientras que su compatriota Martin Macik (Iveco) terminó en la cuarta posición, pero sigue al mando en la clasificación general acumulada.

Este miércoles, la expedición alcanzará el imponente Empty Quarter ("Cuarto Vacío"), el segundo desierto más extenso del planeta, solo superado por el Sahara. Su vasta extensión abarca un cuarto del territorio saudita, lo que le da su nombre. El recorrido se desarrollará entre Haradh y Shubaytah, que será el centro de las actividades durante los últimos tres días.

El tramo abarcará 119 kilómetros cronometrados, pero los participantes tendrán que atravesar dunas de hasta 250 metros de altura. Será en medio de vastos desiertos donde comenzará a decidirse la carrera. Este terreno favorece la velocidad, pero también puede resultar engañoso.