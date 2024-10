Matías Módolo: "El apoyo del hincha en Gimnasia de Jujuy emociona"

Matías Módolo comenzó su intervención destacando la convicción del plantel: “Uno de los grandes de este grupo es que siempre creímos. Algunos confiaban, muchos no confiaban y lo tengo que decir. No creían en el plantel, no creían en el cuerpo técnico y estoy muy contento porque vinimos a dejar la piel y estamos en el club para hacer historia” reflexionó el DT a modo de balance y cuando solo resta una fecha para la finalización de la etapa regular en la Primera Nacional.