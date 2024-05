Matías Modolo: "Este es el nivel que queremos de aquí para adelante"

El Director técnico comenzó explicando cómo los cambios tácticos del rival afectaron el desempeño de su equipo: "Ellos hicieron cambios ofensivos que nos hicieron retroceder varios metros y no nos permitieron hacer las transiciones ofensivas que habíamos logrado en el primer tiempo".

A pesar de este retroceso, Módolo se mostró satisfecho con la actitud y el rendimiento general del equipo. " Me gustó que fuimos al frente en todo momento. Jugamos de igual a igual en una cancha complicada. Si no era por un remate al arco o un centro mal tirado, el partido terminaba empatado porque tuvimos más situaciones que el local".

El técnico de Gimnasia de Jujuy destacó los momentos positivos del equipo durante el encuentro, subrayando su visión optimista para los próximos partidos. "Este es el nivel que queremos de aquí para adelante", afirmó, dejando claro que este desempeño es el estándar que espera mantener.

Respecto al arbitraje de Ariel Penel, Módolo fue diplomático y evitó polemizar. "El tema arbitraje nunca me meto, es un árbitro de primera división y en líneas generales estuvo muy bien. Nosotros debemos mejorar en muchas cosas; la tarea del árbitro no fue determinante". Con estas palabras, Modolo dejó claro que, aunque hubo frustraciones, no culpa al árbitro por el resultado del partido.

Módolo también reflexionó sobre la naturaleza del fútbol y las lecciones que su equipo debe aprender. "El fútbol no tiene justicia, pero el fútbol no es justo ni es injusto, es fútbol. Tenés que concretar las que tenés y defender bien las que tienen el rival". Expresó su descontento por el segundo gol de Quilmes, que llegó de una manera inesperada y desafortunada para su equipo. "Nos queda esa bronca de que el segundo gol del rival no fue una jugada elaborada, fue un remate pifiado y nos dejó con las manos vacías".

En su evaluación final, Módolo insistió en la importancia de aprovechar las oportunidades y mejorar en la defensa. A pesar de la derrota, el técnico mantiene una perspectiva positiva y confía en que su equipo puede alcanzar y mantener el nivel de rendimiento demostrado en este partido. "Vamos a seguir trabajando para corregir errores y fortalecer nuestras virtudes. Este es el camino que queremos seguir".

Con estas declaraciones, Matías Módolo dejó claro que, a pesar de la derrota, ve un futuro prometedor para Gimnasia de Jujuy, basado en la entrega y el compromiso demostrados por sus jugadores en una de las canchas más complicadas de la categoría.

