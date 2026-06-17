Mundial 2026: Paraguay y Turquía afrontan un duelo clave por el Grupo D

El juego entre Turquía y Paraguay se disputará el próximo sábado 20 de junio por la fecha 2 del grupo D del Mundial, a partir de las 00:00 (hora Argentina) en el estadio San Francisco.

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Con la urgencia de recuperarse tras un inicio complicado, ambos combinados afrontan un duelo clave para sus aspiraciones en el Mundial. Tras caer en la fecha inaugural, necesitan una reacción inmediata para seguir en carrera por un lugar en la siguiente instancia.

Paraguay no pudo hacer pie en su estreno y cayó con claridad frente a Estados Unidos. La Albirroja se vio superada por la intensidad y la eficacia del conjunto norteamericano, por lo que ahora está obligada a sumar para mantenerse con vida en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final.

La situación de Turquía es similar. El combinado europeo debutó con una derrota ante Australia y no logró trasladar al marcador los buenos pasajes de juego que mostró por momentos. Sin margen para nuevos tropiezos, los turcos afrontarán este compromiso con la necesidad de recuperarse y reengancharse en la lucha por la clasificación.

Turquía y Paraguay apenas registran un antecedente en toda la historia. El único enfrentamiento entre ambas selecciones fue un amistoso disputado el 17 de junio de 1995, que terminó igualado 0-0. Más de tres décadas después, volverán a verse las caras en un duelo con historia prácticamente inédita.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Iván Bárton Cisneros.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Turquía en el próximo partido del Mundial

Grupo D - Fecha 3: vs Estados Unidos: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Paraguay en el próximo partido del Mundial

Grupo D - Fecha 3: vs Australia: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)

Horario Turquía y Paraguay, según país

Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)