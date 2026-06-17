Gimnasia de Jujuy recibe a Nueva Chicago: árbitro, el ex Lobo que vuelve y las altas

Gimnasia de Jujuy buscará otra victoria para seguir peleando en la cima de la Zona B cuando reciba este miércoles a Nueva Chicago por la Fecha 16 de la Primera Nacional. El partido corresponde a la jornada que había sido postergada por el encuentro de Copa Argentina ante Belgrano.

Deportes. Lucas Cavallero dirigirá por primera vez en el 2026 a Gimnasia de Jujuy

El Lobo volverá a presentarse en el estadio 23 de Agosto con la intención de sumar de a tres ante el Torito de Mataderos. Para este cruce, Hernán Pellerano podrá volver a contar con jugadores que ya cumplieron sus respectivas suspensiones.

El choque entre Gimnasia de Jujuy y Nueva Chicago se disputará este miércoles 17 de junio, desde las 15 horas, en el estadio 23 de Agosto.

Lucas Cavallero dirigirá por primera vez al Lobo en 2026

Lucas Cavallero será el árbitro del encuentro. En lo que va del 2026, no dirigió ningún partido de Gimnasia de Jujuy. El juez lleva once encuentros dirigidos en la Primera Nacional y su último antecedente fue Godoy Cruz vs. Mitre de Santiago del Estero.

A Nueva Chicago lo dirigió una sola vez en el torneo durante este año. Fue en el partido frente a San Martín de Tucumán, donde el Torito de Mataderos cayó 2-0 ante el equipo tucumano.

La terna arbitral se completa con Matías Bianchi como primer asistente, Cristian Herrera como segundo asistente, y Federico Guaymas como cuarto árbitro.

Lucas Cavallero

El ex Lobo que vuelve al 23 de Agosto

Entre los concentrados de Nueva Chicago que viajaron a Jujuy se encuentra Bruno Palazzo, ex jugador de Gimnasia de Jujuy en la temporada pasada.

El lateral derecho lleva disputados 13 partidos, con una asistencia de gol, y contabiliza tres tarjetas amarillas en lo que va del campeonato.

Palazzo llegó a Nueva Chicago en enero del 2026 y extendió su contrato hasta fin de año. Anteriormente jugó en el Lobo jujeño, donde fue una pieza clave en el equipo dirigido por Matías Módolo. Cabe destacar que el futbolista arribó a la provincia de Jujuy en el año 2024 y jugó dos temporadas completas en el equipo jujeño.

Bruno Palazzo en Gimnasia de Jujuy (Archivo) Bruno Palazzo en Gimnasia de Jujuy

Las altas en Gimnasia de Jujuy

Después de varias semanas, Delfor Minervino podrá ser tenido en cuenta por Hernán Pellerano, ya que el defensor cumplió las tres fechas de suspensión dispuestas por el Tribunal de Disciplina de AFA.

Asimismo, Hugo Soria también podrá ser de la partida luego de estar una fecha afuera de las canchas por acumulación de tarjetas amarillas.