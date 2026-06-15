Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy ya piensa en Nueva Chicago

Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para recibir a Nueva Chicago con la misión de extender su buen momento en la Primera Nacional. Octavio Bianchi destacó el presente del equipo y la importancia de mantener el foco para seguir escalando posiciones en la Zona B.

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Gimnasia y Esgrima de Jujuy atraviesa un momento positivo en la Primera Nacional y ya comenzó a trabajar con la mirada puesta en Nueva Chicago, rival al que recibirá en una semana que será exigente desde lo físico y lo futbolístico. El conjunto albiceleste tendrá dos compromisos en apenas siete días y buscará aprovechar el impulso generado tras la victoria conseguida frente a San Martín de San Juan.

El triunfo obtenido en la fecha 18 le permitió al “Lobo” mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la Zona B y alimentar la ilusión de terminar la primera rueda entre los principales protagonistas del campeonato.

Uno de los jugadores que tomó protagonismo en el último encuentro fue Octavio Bianchi, autor de un gol decisivo para el equipo jujeño. El delantero destacó el trabajo realizado durante los últimos días y se mostró optimista de cara al próximo compromiso.

“Viene bien la preparación, tenemos todo para sacar el partido adelante”, afirmó el atacante, quien además remarcó que el plantel llega fortalecido luego de haber conseguido tres puntos importantes en la jornada anterior.

Octavio Bianchi destacó el presente del equipo y la confianza que genera volver al gol

En relación con el corto tiempo de trabajo entre partidos, Bianchi sostuvo que el grupo mantiene la concentración en el próximo desafío. “Llegamos con un envión importante por haber sumado tres puntos y en este corto período de tiempo que tenemos para trabajar, mantenemos el foco en el partido contra Chicago”, señaló.

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El delantero también consideró que la seguidilla de encuentros puede resultar favorable para el equipo. Según explicó, el ritmo de competencia les permite sostener la intensidad y buscar la mayor cantidad de puntos posibles antes del cierre de la primera rueda del torneo.

“Este ritmo de competencia nos beneficia para poder sacar la mayor cantidad de puntos en lo que queda de la primera rueda y terminar lo más alto posible”, expresó el atacante albiceleste.

Por otra parte, Bianchi valoró el hecho de haber vuelto a convertir después de varias fechas. “Me pone contento y suma confianza”, aseguró, dejando en claro que buscará seguir aportando desde lo personal para el crecimiento colectivo del equipo.

“Voy a seguir trabajando duro para que vengan más goles”, completó el delantero, quien se perfila como una de las piezas importantes en la ofensiva del conjunto dirigido por Hernán Pellerano.

Cabe recordar que Gimnasia y Esgrima de Jujuy cerró la fecha 18 de la Primera Nacional con 30 puntos, ubicándose a tan solo tres unidades del líder de la Zona B. En caso de vencer a Nueva Chicago, el elenco jujeño alcanzará la línea de Atlanta y continuará firme en su objetivo de pelear por los puestos de privilegio en la categoría.